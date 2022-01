NSND Đặng Thái Sơn, ca sỹ John Legend sẽ trình diễn tại Lễ trao giải VinFuture?

Ngoài thời khắc vinh danh chủ nhân giải thưởng VinFuture, công chúng Việt Nam và thế giới đang trông đợi màn biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao với sự góp mặt của John Legend, NSND Đặng Thái Sơn, cùng các tiết mục mang tinh hoa bản sắc Việt.

Những tuyệt phẩm đi vào lòng hàng triệu người

Tuần lễ khoa học VinFuture sẽ chính thức khởi động tại Hà Nội từ 18-21/01/2022. Tâm điểm của chuỗi sự kiện nằm ở đêm trao giải thưởng diễn ra vào 20h10 ngày 20/01, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1 và các nền tảng mạng xã hội lớn trong nước và quốc tế.

Ngoài vinh danh 04 công trình khoa học đạt giải, chương trình nghệ thuật hội tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới tại Lễ trao giải VinFuture được đặc biệt trông đợi.

Một trong những màn trình diễn được mong chờ nhất là sự xuất hiện của John Legend - 1 trong những ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên tài năng nhất của Hollywood. Bộ sưu tập danh hiệu của “huyền thoại” John đã đưa người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới năm 2019 vào “ngôi đền” EGOT - nơi tập hợp những người giành cả 4 giải nghệ thuật danh giá Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Riêng về âm nhạc John Legend đã có trong tay tới 10 giải Grammy.

Ca sĩ John Legend sẽ biểu diễn tại Lễ Trao giải VinFuture tối 20/1/2022.

John Legend là cái tên được tin tưởng trong những sự kiện lớn, không chỉ bởi những giai điệu đi vào lòng người mà còn bởi ý nghĩa của từng ca khúc. Rất nhiều người vẫn nhớ khoảnh khắc giọng ca ấm áp của John Legend cất lên giữa sân khấu lớn của Nobel Hòa Bình 2017 và nay sẽ là VinFuture, một giải thưởng toàn cầu với sứ mệnh tôn vinh các nghiên cứu khoa học, sáng chế công nghệ đã đóng góp hoặc có tiềm năng đóng góp cho cuộc sống của thế giới tốt đẹp hơn.

Rất nhiều “fan” của chàng ca sĩ đa tài đang liên tưởng đến những bản hit giản dị nhưng đầy ý nghĩa như All of Me. “Anh sẽ trao hết những gì của anh cho em/Em là đích đến và cũng là khởi đầu của anh/Ngay cả khi anh thất bại thì anh vẫn như đang chiến thắng” lời bài hát của John tặng người vợ yêu quý của mình nhưng chứa đựng cả những triết lí về hành trình theo đuổi tình yêu của cuộc đời.

Nhiều người cũng dự đoán về ca khúc nổi tiếng“You Deserve It All” với thông điệp về những người xứng đáng với ước mơ lớn: “Vì em hoàn toàn xứng đáng với điều đó/Em cống hiến sức mình không màng đến lợi ích bản thân”, một đoạn trong bài hát đã làm say lòng hàng triệu người, một cách trùng hợp giống như lời tự sự của chính những nhà khoa học đang theo đuổi những công trình thay đổi thế giới.

Nơi gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới thế giới

Cùng xuất hiện trên sân khấu VinFuture là cái tên Việt Nam được ngưỡng mộ khắp thế giới – đó là NSND Đặng Thái Sơn.

Với một sân khấu mang tầm quốc tế với rất nhiều nhà khoa học lừng danh thế giới, tiếng nhạc của Đặng Thái Sơn với những tuyệt phẩm của Beethoven hay Tchaikovsky, Rachmaninoff sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo. Đặc biệt, điều được nhiều người mong chờ là có thể được nghe trực tiếp một trong những tác phẩm của Chopin từ nghệ sĩ được mệnh danh là “người được Chopin chọn”.

Sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn tại Lễ Trao giải VinFuture 20/1/2022 hứa hẹn mang tới màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao cho sự kiện.

Ngoài những dấu ấn quốc tế ở đẳng cấp cao nhất, chương trình nghệ thuật trong buổi tối trao giải VinFuture được dự báo sẽ không thể thiếu tinh hoa bản sắc Việt. Dù chưa tiết lộ cụ thể nhưng theo thông tin, trên sân khấu của VinFuture có thể sẽ xuất hiện các tiết mục múa đặc sắc, kết hợp giữa tinh hoa văn hoá Việt Nam và hơi thở thời đại. Đây không những là dịp để những người nổi tiếng thế giới biết đến văn hóa truyền thống Việt mà còn là cách để VinFuture gửi gắm những thông điệp ý nghĩa đến giới khoa học nói riêng và thế giới nói chung.

Với những cái tên lớn được xướng lên, những màn biểu diễn đỉnh cao, Lễ trao giải VinFuture tối 20/1 hứa hẹn sẽ là nơi ghi dấu được cả thế giới nhớ đến. Theo những tiết lộ trước đó của các vị giáo sư trong hội đồng giải thưởng, những công trình sắp được vinh danh sẽ thực sự mang tính đột phá và có ý nghĩa với cuộc sống của hàng triệu người. Tất cả đang hồi hộp chờ thời khắc quan trọng nhất trong Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture mùa đầu tiên!

Diễn ra từ ngày 18 đến 21/01/2022, Tuần lễ khoa học VinFuture bao gồm các sự kiện:

- Giao lưu cùng Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo (sáng 18/01) .

- Tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” (ngày 19/01).

- Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Lễ trao giải thưởng VinFuture được tổ chức vào 20h10 ngày 20/01 tại Nhà hát lớn Hà Nội và Truyền hình trực tiếp trên VTV1 cùng các nền tảng mạng xã hội lớn trong nước và quốc tế.

- Giao lưu cùng chủ nhân Giải thưởng (ngày 21/01).

Để đảm bảo an toàn cho sự kiện tầm cỡ thế giới, ban tổ chức đã có phương án kiểm soát và xét nghiệm Covid-19 cho các khách mời tham gia theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất.

Minh An