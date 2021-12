Nhà cửa ngổn ngang bùn đất, người dân bần thần trở về sau lũ

icon

Chiều 1/12, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Long (SN 1990, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) do có biểu hiện loạn thần, ngáo đá gây mất an ninh trật tự.