Khởi tố người vợ say rượu lao đến 'giải cứu' chồng ở chốt kiểm dịch

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lợi (SN 1978, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Lợi.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 5/9, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc tổ dân phố số 1, phường Ngọc Thụy làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu ngõ 75 Ngọc Thụy thì phát hiện anh Nguyễn Tuấn Hùng (cũng trú tại quận Long Biên) điều khiển xe máy nhãn hiệu Liberty BKS 29E1 - 178.71 chuẩn bị đi qua chốt để vào bên trong khu dân cư.

Trước tình hình trên, đồng chí Phan Thành Trung, cảnh sát khu vực Công an phường Ngọc Thụy là tổ trưởng tổ công tác đã yêu cầu Hùng dừng xe để kiểm tra giấy đi đường nhưng Hùng không xuất trình được giấy tờ.

Khi đồng chí Trung đã yêu cầu Hùng quay đầu xe, không được vào khu dân cư thì Hùng đã gọi điện thoại cho vợ là Nguyễn Thị Lợi, yêu cầu Lợi đi ra chốt để Hùng chở Lợi đi về nhà.

Vào thời điểm này, Lợi đang ngồi uống rượu với bạn xã hội là Phan Thanh Bình (cũng trú tại quận Long Biên) ở dưới bè cạnh sông Hồng. Vì thế, khoảng 10 phút sau, Phan Thanh Bình đã điều khiển xe máy đi đến khu vực chốt phòng, chống dịch, sau đó đã có những lời nói và hành động thiếu kiểm soát.

Tiếp sau đó, Lợi cũng đi đến chốt kiểm soát và đã có hành vi chửi bới tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Thấy Lợi có biểu hiện say rượu, không làm chủ được hành vi nên đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường Ngọc Thụy đã khống chế và yêu cầu Lợi lên xe chuyên dụng đi về trụ sở Công an phường Ngọc Thụy để giải quyết.

Tuy nhiên, Lợi vẫn chống đối quyết liệt và liên tục chửi bới xúc phạm đồng chí Hải. Sau đó, đồng chí Hải cùng anh Kiều Thanh Hà và anh Lê Đức Trung (cán bộ trật tự đô thị) là thành viên tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổ dân phố số 1, phường Ngọc Thụy đã khống chế đưa về Công an phường Ngọc Thụy. Khi lên trên xe, đối tượng tiếp tục có hành vi lăng mạ, chửi bới và đánh gây thương tích đối với lực lượng thi hành công vụ.

Vụ án theo thẩm quyền được chuyển về Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên… tiến hành khám nghiệm hiện trường đồng thời tiến hành rà soát nhân chứng và camera.

Qua rà soát đã phát hiện 8 nhân chứng chứng kiến trực tiếp sự việc trên; đồng thời, thu giữ được các đoạn camera của các nhân chứng sử dụng điện thoại di động ghi hình lại toàn bộ nội dung diễn biến sự việc như nội dung tình tiết đã nêu ở trên.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Thị Lợi là 0,724mg/L; Phan Thanh Bình là 0,715mg/L; Nguyễn Tuấn Hùng là 0,000mg/L.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Lợi đã khai nhận hành vi vi phạm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.

Theo cand.com.vn