Nghệ An: Thanh niên 'choai' nhiều tiền án lập nhóm đi trộm hàng loạt xe máy

Phát hiện nhà dân để xe mô tô sơ hở, mất cảnh giác, các đối tượng tìm cách đột nhập bẻ khóa lấy trộm xe, bán lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Đào Duy Hùng (SN 2004, trú xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc) có nhiều biểu hiện nghi vấn cấu kết với các đối tượng trong và ngoài địa bàn để thực hiện các hành vi trộm cắp xe mô tô.

Hùng là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản nên rất ma mãnh và tinh vi khi đối phó với cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Hùng đã cấu kết với Lê Thái Phi (SN 2002, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh) và Nguyễn Xuân Hoàng (SN 2004, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) sử dụng xe mô tô đi các tuyến đường trong và ngoài địa bàn phụ cận, khi phát hiện nhà dân để xe mô tô sơ hở, mất cảnh giác thì liền tìm cách đột nhập bẻ khóa xe lấy trộm, đưa đi tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, đến khoảng 01h ngày 13/5/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và Công an thị trấn Quán Hành, Công an các xã Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Xá, Nghi Thuận đồng chủ trì phối hợp các xã Nghi Đồng, Nghi Phương (trực thuộc Công an huyện Nghi Lộc) đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 3 đối tượng Đào Duy Hùng, Lê Thái Phi và Nguyễn Xuân Hoàng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 05 xe mô tô, 03 vam phá khóa xe mô tô, 06 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12/2021 đến nay đã gây ra trên 06 vụ trộm xe mô tô tại các địa bàn huyện Nghi Lộc và TP Vinh với tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm