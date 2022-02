Nghệ An: Nghi án chồng sát hại vợ bên đường rồi về nhà tự sát

Người dân phát hiện người vợ tử vong bên vũng máu, còn người chồng tự tử tại nhà, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nạn nhân B.T.T được phát hiện tử vong tại dốc Khe Mét, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông chiều 12/2 (ảnh: MXH).

Ngày 13/2, Công an huyện Con Cuông vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) điều tra, làm rõ vụ án mạng trên địa bàn khiến 2 vợ, chồng tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 12/2, người dân địa phương phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm bên vũng máu, tại khu vực dốc khe Mét, bản Thành Nam, xã Bồng Khê (huyện Con Cuông). Nạn nhân được xác định là chị B.T.T. (SN 1986, trú tại bản Kẻ Trai, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông).

Đến tối cùng ngày, người dân bản Kẻ Trai bất ngờ nghe tiếng súng nổ tại nhà anh V.V.T. (SN 1985, là chồng của chị T.). Khi mọi người chạy đến thì phát hiện anh T. bị thương ở vùng đầu, rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Con Cuông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

“Người chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã tử vong. Đến 02h sáng nay (13/2), cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương”, ông Lô Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn cho biết.

Bảo Trâm