Khô hạn kéo dài, hàng nghìn ha lúa ở Nghệ An nguy cơ chết khô

Nắng nóng, hạn hán kéo dài làm cho nhiều diện tích lúa đã gieo trồng ở tỉnh Nghệ An lâm vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ mất trắng. Cạnh đó, hàng nghìn ha đất lúa khô hạn không thể gieo cấy vụ hè - thu.

Một xã phải chuyển đổi 80ha đất lúa vì khô hạn

Mặc dù đã quá lịch thời vụ hơn 20 ngày, nhưng do thời tiết nắng nóng kéo dài, toàn xã Quang Thành (huyện Yên Thành Nghệ An) đến nay vẫn chưa thể gieo cấy lúa vụ Hè- Thu.

Ông Phan Đức Tiến – Chủ tịch UBND xã Quang Thành cho biết, theo kế hoạch, toàn xã có hơn 273ha gieo cấy vụ Hè-Thu, tuy nhiên do nắng hạn kéo dài nên dự kiến phải chuyển đổi khoảng 80ha để sản xuất các loại cây trồng khác.

Mực nước ở các hồ đập trên địa bàn xã Quang Thành (huyện Yên Thành) đã sắp cạn kiệt do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Năm 2019, do lượng mưa quá ít nên các hồ đập trên địa bàn xã Quang Thành không thể tích nước nhiều được. Nắng nóng kéo dài đã khiến hơn 30 hồ đập lớn nhỏ của địa phương này cạn nước, có một số đập lớn vẫn còn nước ít nhưng không thể tưới tiêu ra các cánh đồng được. Cũng chính vì vậy mà người dân đã chuẩn bị giống lúa nhưng không có nước thì đành chịu.

“Từ ngày 3/5/2020 đến nay trên địa bàn xã không hề có mưa. Chúng tôi vô cùng lo lắng khi nắng hạn kéo dài, mùa màng không thể sản xuất được sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lịch thời vụ của bà con, giờ chỉ cầu mong trời sớm có mưa lớn”. ông Tiến nói.

Còn ông Phạm Công Triều – Chủ tịch UBND xã Tây Thành (huyện Yên Thành) thông tin, địa phương này có 165ha nhưng chỉ mới gieo cấy được 20ha, đến nay nguồn nước dưỡng cũng không đảm bảo được.

"Giờ chúng tôi chỉ mong trời sớm có mưa để đảm bảo nguồn nước cho bà con sản xuất", ông Triều bày tỏ.

Hiện nay trên địa bàn xã Quang Thành chưa thể gieo cấy lúa cho vụ Hè-Thu.

Ông Cù Minh Sỹ (1962, trú ở xóm Vũ Kỳ, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) cho hay: Gia đình tôi đã gieo cấy được hơn 4 sào ruộng, nguồn nước tưới chủ yếu phụ thuộc vào nước đập Vệ Vừng (là một trong những đập thủy lợi lớn ở huyện Yên Thành). Tuy nhiên, mực nước ở đập nay cũng đã xuống thấp, nếu trời không mưa sớm thì sẽ xảy ra nguy cơ thiếu nước.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Yên Thành cho biết: Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có khoảng 600ha lúa gieo cấy đang bị thiếu nước, một số địa phương đã phải chuyển đổi sang cây trồng khác cho phù hợp hơn. Một số xã bị hạn nặng như: Tiến Thành, Mã Thành, Hùng Thành, Tây Thành, Quang Thành, Tây Thành, Mỹ Thành… Trước tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài, hàng nghìn ha lúa vụ Hè – Thu đang đứng trước nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến năng suất.

Nhiều hồ đập đã cạn kiệt nguồn nước

Mặc dù là huyện đồng bằng nhưng đến nay một số xã ở huyện Diễn Châu như Diễn Lợi, Diễn Đoài, Diễn Lâm, Diễn Hoàng… cũng bị hạn hán.

“So với mọi năm thì hạn hán không gay gắt bằng năm nay, một số vùng cuối kênh thủy lợi không thể đảm bảo nguồn nước được. Hiện nay trên địa bàn có khoảng 700ha lúa đã được gieo cấy nhưng đang bị thiếu nước”, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu - ông Lê Thế Hiếu thông tin.

Ông Cù Minh Sỹ (xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) đang cuốc bờ để dẫn nước vào thửa ruộng khô nứt nẻ.

Tại các địa phương như khác như huyện Hưng Nguyên, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Con Cuông… một số diện tích lúa đã gieo cấy đang bị hạn, một số vùng do thiếu nước nên chưa thể tiến hành gieo cấy.

Theo dự báo, thời tiết nắng nóng vẫn còn tiếp tục duy trì trên địa bàn Nghệ An với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40oC. Trong khi đó, hiện nay nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi do doanh nghiệp quản lý chỉ có 2 hồ đầy nước, còn lại chỉ đạt 50 – 70% dung tích thiết kế; các hồ chứa do xã, hợp tác xã quản lý lượng nước còn lại chỉ ở mức khoảng 30 - 55%, trong đó có một số hồ đập đã cạn kiệt nguồn nước.

Ông Nguyễn Trường Thành – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Nghệ An) cho hay: 'Theo số liệu báo cáo từ các phòng NN&PTNT, tình trạng khô hạn bây giờ chỉ ở mức cảnh báo thôi chứ chưa đến mức hạn hán cường độ cao; đợt này nắng nóng nhưng mực nước ở các hồ chứa vẫn tốt, chỉ ở vùng cao và cuối kênh thì nguồn nước chưa kịp đến'.

Nắng nóng kéo dài, hàng trăm ha lúa đã gieo cấy trên địa bàn huyện Yên Thành đang bị thiếu nước trầm trọng.

Được biết, trước tình trạng nắng nóng, khô hạn đang tiếp tục kéo dài, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương điều tiết nguồn nước hợp lý gắn với hướng dẫn nông dân sử dụng nước tiết kiệm. Tỉnh cũng cho phép một số địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây trồng ít sử dụng nước, có khả năng chịu hạn cao vào trồng trên đất lúa.

Bảo Trâm