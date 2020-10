Quảng Bình mưa to, hàng ngàn người phải di chuyển tránh lũ lụt

Hơn 50 nhà dân ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã ngập sâu trong mưa, lũ.

Từ ngày 06-08/10, tại khu vực Quảng Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 100mm, có nơi cao hơn như Minh Hóa 627mm, Trường Sơn 496mm, Kiến Giang 354mm. Mưa to khiến mực nước sông suối dâng lên rất nhanh, gây ngập lụt và chia cắt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh làm 25 thôn, bản của 7 xã bị chia cắt hoàn toàn.

Nhằm đảo bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại tài sản cho nhân dân, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo di dời khẩn cấp hàng ngàn nhân khẩu lên địa điểm an toàn. Trong đó, nhiều nhất là huyện Tuyên Hóa đã vận động di dời được 430 hộ dân với 1600 nhân khẩu.

Đường giao thông đang thi công dở bị nước lũ cuốn làm hư hỏng, ở thôn Thượng Phong, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Sạt lở đất ở nhà ông Nguyễn Văn Thuận ở thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa) vào sáng 8/10.

Đường giao thông bị sạt lở ở thôn Phúc Tùng, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Tại rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa có hơn 50 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5m. Các hộ dân tại đây đã vận chuyển lương thực, thực phẩm lên nhà phao để dự trữ và chuyển người sang nhà phao sinh sống.

Ông Trương Thanh Duẫn, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, cho biết: “Rạng sáng nay (8/10), mưa ở xã Tân Hóa có lúc rất lớn. Hơn 50 ngôi nhà của người dân và hai nhà văn hóa thôn đã bị ngập sâu, có 3 thôn đã bị cô lập, chỗ ngập sâu nhất hơn 1m. Để chủ động phòng tránh mưa lũ, bà con đã di chuyển tài sản lên nhà phao tránh lũ và sống trong nhà phao; trâu, bò được đưa đến vị trí cao, an toàn.

Ông Đinh Văn Hòa (trú tại thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa) cho biết: “Khi mưa to, dân làng chúng tôi đã lùa bò vào trong núi để tránh ngập lụt. Mang cây chuối và rơm khô vào để dự trữ trâu bò trong đó. Còn ở nhà tôi có 4 người, mọi thứ đã đồ dùng và thực phẩm đã chuyển sang nhà phao rồi. Vợ tôi có mua thêm mấy thùng mỳ tôm và bình nước sạch dự trữ, vì nghe dự báo mưa lũ còn dài ngày. Khi nước lũ dâng lên, tôi đưa vợ con sang sống trong nhà phao. Mọi công việc sắp đặt để chuẩn bị sống chung với lũ cũng đã cơ bản”.

Xã Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa) bị nước lũ chia cắt nhiều nơi. Dòng nước chảy xiết, nhưng nhiều người dân vẫn liều mình ra vớt củi.

Người dân xã Tân Hóa đưa gia súc lên vùng núi cao để tránh lũ, lụt.

Hiện nước lũ trên các sông, suối ở tỉnh Quảng Bình đang ở mức cao và chảy rất xiết. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ra vớt gỗ, củi theo dòng nước trôi về, bất chấp nguy hiểm.

Thanh Hà