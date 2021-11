Liên tục tìm người đến quán karaoke mở 'chui', nhiều F0: Chỉ phạt hành chính có ổn?

icon

Tối 24/11, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định người phụ nữ rơi từ tầng 23 xuống đất có thể là do tự tử.