Kịp thời cứu sống người đàn ông có ý định tự tử ở chung cư R2 KĐT Goldmark City

Chiều 30/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết mới cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử tại tầng mái toà nhà chung cư R2, KĐT Goldmark City, phường Phú Diễn.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 30/6, nhận tin báo từ Công an phường Phú Diễn có người mắc kẹt tại tầng mái toà nhà chung cư R2, KĐT Goldmark City, Phú Diễn, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Khu vực người đàn ông có ý định tự tử.

Khi đến hiện trường cơ quan công an phát hiện 1 người đàn ông đang có ý định tự tử tại tầng mái của toà nhà chung cư R2, KĐT Goldmark City. Ngay lập tức, đơn vị tổ chức triển khai đệm hơi tại khu vực sân phía dưới chân toà nhà R2.

Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp cận hiện trường tại tầng mái, phát hiện thấy nạn nhân có dấu hiệu tinh thần không ổn định (có thể đã sử dụng chất uống có cồn), liên tục la hét, đứng trên lan can chắn của mái và đang có ý định tự tử.

Người đàn ông được giải cứu.

Đồng chí Thượng tá Bùi Đăng Tuấn - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm và đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Đông - Đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục, trấn an tâm lý để người bị nạn bình tĩnh và làm đánh lạc hướng sự chú ý của nạn nhân.

Cùng lúc này, các cán bộ chiên sĩ của Đội CS PCCC&CNCH sử dụng dây cứu hộ cố định người vào lan can tầng mái để đảm bảo an toàn. Căn đúng thời điểm tâm lý nạn nhân đã ổn định và có sự mất tập trung, lực lượng chuyên nghiệp đã tiến tới áp sát, khống chế nạn nhân và đưa nạn nhân xuống an toàn.

Người đàn ông làm việc với cơ quan công an.

Đến khoảng 17h45 phút nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về phòng ban quản lý tại tầng hầm để làm việc. Đội CS PCCC&CNCH tiến hành bàn giao hiện trường cho Công an phường Phú Diễn để bảo vệ phục vụ điều tra làm rõ.

Qua xác định, người được các chiến sĩ công an cứu là ông Hoàng Quốc A. (SN 23/7/1973; HKTT: Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên