Truy tìm đối tượng tung tin đồn 'Hà Nội có 3.000 chốt'

Tối 26/7, Công an TP Hà Nội cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 'từ mai, Hà Nội có 3.000 chốt...' là bịa đặt, không đúng sự thật.

Trước đó, vào chiều 26/7, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn: "Sáng mai HN có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà chia sẻ cho nhau biết nhé". Tin này được chia sẻ lại nhiều lần khiến người dân hoang mang.

Thông tin bịa đặt được đối tượng đưa lên mạng xã hội.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, Công an TP Hà Nội khẳng định tin đồn lan truyền trên mạng xã hội này là bịa đặt. Đơn vị đang chỉ đạo Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông khẩn trương truy tìm tài khoản đăng thông tin sai sự thật này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 14/7, Công an TP Hà Nội đã triển khai 23 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Tại 23 chốt kiểm dịch có sự tham gia của 11 cán bộ gồm 2 cán bộ cảnh sát giao thông, 1 cảnh sát cơ động, 2 thanh tra giao thông, 2 cán bộ y tế, 2 cán bộ quân đội và 2 cán bộ tư pháp của địa phương. Tổ trưởng được giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo cand.com.vn