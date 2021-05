Khởi tố, tạm giam Cao Trọng Phú, sát thủ bắn chết 2 người trước cổng nhà ở Nghệ An

Ngoài khởi tố Cao Trọng Phú về tội Giết người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành giám định khẩu súng để xem xét, khởi tố bổ sung bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Ngày 3/5, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) về tội Giết người.

Bị can Cao Trọng Phú tại cơ quan điều tra.

“Quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Việc xử lý vụ việc kịp thời, khẩn trương và đúng quy định của pháp luật. Hiện, chúng tôi đang chỉ đạo sớm giám định vũ khí (khẩu súng mà Cao Trọng Phú sử dụng - PV) để khởi tố bổ sung hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép...”, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 30/4, một nhóm 3 người đi xe ô tô đến nhà ông C.T.P để nói chuyện. Sau đó, người dân nghe tiếng nổ lớn và thấy 2 người đàn ông nằm bất động trước cổng nhà, đã tử vong.

Hai nạn nhân được xác định tử vong là ông Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và ông Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Hiện trường 2 người bị bắn tử vong trước nhà Cao Trọng Phú.

Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An được huy động đến hiện trường. Các tuyến đường vào căn nhà nghi phạm đang cố thủ đều được kiểm soát chặt chẽ. Xe đặc chủng, chó nghiệp vụ đã được huy động.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An được huy động đến hiện trường

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng vây bắt nghi phạm cố thủ.

Đến gần 14h cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục, vận động, đối tượng Cao Trọng Phú đã giao nộp vũ khí, ra đầu thú. Cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng, 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn.

Sau khoảng 6 tiếng cố thủ, Cao Trọng Phú đã giao nộp vũ khí, ra đầu thú.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm