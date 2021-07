Người lao động ở TP.HCM cần làm gì để sớm nhận gói hỗ trợ 886 tỉ đồng?

Thủ tục xét duyệt đơn giản, chi trả nhanh gọn

Ngày 5/7, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về việc triển khai gói 886 tỉ đồng hỗ trợ người dân TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là gói hỗ trợ nằm trong Nghị quyết 09 đã HĐND TPHCM thông qua vừa qua.

Về thủ tục hỗ trợ, ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, đối với lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương thì người sử dụng lao động lập danh sách theo mẫu, gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Sau khi tiếp nhận, trong vòng 1 ngày, cơ quan bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, xác nhận người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương có tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hỗ trợ gửi UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Trong 4 ngày làm việc, UBND Thành phố Thủ Đức, quận huyện quyết định hỗ trợ và thực hiện chi hỗ trợ qua tài khoản cho người lao động.

Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: TTBC)

Đối với lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động cần làm tờ khai theo mẫu, phô tô quyết định hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình sinh sống.

Sau khi tiếp nhận, trong 1 ngày làm việc, bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, kiểm tra và cho ý kiến gửi về gửi UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Trong 4 ngày làm việc, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sẽ quyết định hỗ trợ và chi hỗ trợ cho người lao động qua tài khoản người lao động, nếu không có tài khoản thì chi trả trực tiếp.

Người lao động tự do không cần giấy xác nhận thường trú

Đối với lao động tự do, ông Lê Minh Tấn cũng cho biết người lao động không phải làm thủ tục gì. Ngoài một số lĩnh vực sẽ do chủ sử dụng lao động thống kê, thì danh sách cụ thể người lao động tự do sẽ do ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân lập theo mẫu.

Sau đó, UBND xã, phường, thị trấn rà soát, xét duyệt và niêm yết danh sách công khai người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. Qua 2 ngày niêm yết, hồ sơ sẽ được UBND Thành phố Thủ Đức, quận huyện thẩm định và gửi kết quả về xã, phường, thị trấn để chi trả tiền mặt trực tiếp cho người dân.

Theo ông Tấn, nếu như năm ngoái người lao động tự do phải có giấy xác nhận thường trú tại địa phương mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ thì năm nay thành phố không yêu cầu loại giấy tờ này. Người lao động tự do chỉ cần tạm trú ở TPHCM là sẽ được nhận hỗ trợ.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, trong trường hợp người lao động không đủ điều kiện nhận hỗ trợ thì cơ quan bảo hiểm và địa phương phải thông báo và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động và người lao động biết.

Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết gói an sinh xã hội này triển khai từ tháng 7 và kết thúc trong tháng 8/2021 đối với những đối tượng chi hỗ trợ một lần.

Theo ông Hoan, thủ tục nhận hỗ trợ đơn giản, người được hưởng chính sách gần như không phải làm gì cả. Người sử dụng lao động phải làm các thủ tục để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chi trả hỗ trợ.

Riêng lao động bị chấm dứt hợp đồng chỉ cần lên mạng lấy mẫu điền nội dung, gửi kèm theo tài khoản, quyết định nghỉ việc gửi về địa phương nơi cư trú.

Cùng thực hiện gói hỗ trợ của TPHCM, thành phố cũng bắt đầu triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ vừa ban hành ngày 1/7.

Theo ông Hoan, nguyên tắc là những người nào chưa nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM thì sẽ nhận hỗ trợ theo diện quy định theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Hoặc, trường hợp nào đã nhận hỗ trợ mà mức hỗ trợ theo Nghị quyết 09 thấp hơn Nghị quyết 68 thì sẽ được TP.HCM hỗ trợ thêm khoản chênh lệch, bằng với quy định tại Nghị quyết 68.

