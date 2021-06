Kẻ bắt cóc trẻ em, trốn khỏi nơi giam giữ sa lưới sau 26 năm

Đối tượng bị khởi tố cùng lúc 2 tội danh 'Bắt cóc trẻ em' và 'Cố ý gây thương tích'. Trong thời gian tạm giam, đối tượng đã tìm cách bỏ trốn, sau đó thay tên, đổi họ nhằm tránh sự phát hiện của công an.

Chiều 29/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường (Long An) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khương (SN 1972, ngụ ấp 3, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh) về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Được biết, trước đó Khương đã có quyết định truy nã và bỏ trốn đến nay 26 năm, vừa bị phát hiện bắt giữ ỏ một xã gần biên giới thuộc huyện Đức Huệ.

Khương bị bắt khi đang có quyết định truy nã.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 6/1995, Khương bị Công an huyện Mộc Hóa (nay là thị xã Kiến Tường) khởi tố vụ án, bắt tạm giam về tội “bắt cóc trẻ em” và “cố ý gây thương tích”.

Trong thời gian điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Vài tháng sau, Tòa án huyện Mộc Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vắng mặt, tuyên bị cáo Khương 36 tháng tù giam về "Bắt cóc trẻ em" và "Cố ý gây thương tích." Để bắt giữ, xử lý đối tượng, Công an huyện quyết định truy nã Khương về hành vi "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Không thể lấy họ tên cũ sinh sống tại địa phương khác, Khương đã thay đổi họ thành Hoàng Gia Khương và tăng thêm 1 tuổi. Nhiều năm lưu lạc ở một số tỉnh, cuối cùng đối tượng đến ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ (gần khu vực biên giới) đăng ký lưu trú với họ và tuổi khác.

Ngày 26/6, qua rà soát dân cư trên địa bàn, phát hiện đối tượng nghi vấn thay đổi họ, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường tổ chức bắt giữ Khương khi đối tượng đang ngủ trong nhà.

Theo congan.com.vn