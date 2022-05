Hung thủ sát hại 3 người trong gia đình ở Phú Yên bị bắt cách hiện trường hơn 500km

Mặc dù hung thủ sát hại 3 người trong một gia đình cao chạy xa bay hơn 500km, nhưng các trinh sát hình sự, điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành truy nóng và bắt giữ được đối tượng gây án.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau gần 12 giờ vừa tập trung khám nghiệm hiện trường và tử thi 3 nạn nhân trong gia đình tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Yên, vừa huy động nhiều mũi trinh sát hình sự, điều tra viên triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng, đến chiếu tối 29/5, hung thủ gây án đã bị bắt giữ khi đã lẩn trốn cách xa hiện trường hơn 500km.

Hung thủ gây án Đoàn Minh Hải.

Như đã thông tin, khoảng 7h sáng 29/5, người dân phát hiện vợ chồng ông bà Nguyễn Cu (SN 1962) - Lê Thị Liền (SN 1964) và người con gái là Nguyễn Thị Dương (SN 1994; cùng trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu vết máu trên thi thể.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi kết hợp một số chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa đã xác định nghi can gây án là Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung). Hung thủ từng là chồng của chị Nguyễn Thị Dương – một trong 3 nạn nhân đã tử vong. Trong thời gian chung sống với nhau họ đã có một đứa con gái là Nguyễn Thị T.V (SN 2019), nhưng chưa rõ vì sao cháu bé lấy họ người mẹ.

Công an phong tỏa từ xa để khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Từ thời điểm người dân phát hiện vụ án mạng, Đoàn Minh Hải biến mất khỏi địa phương rất bất thường, nên trưa 29/5, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định truy tìm đối tượng này với đặc điểm nhận dạng sẹo chấm ở đuôi lông mày trái.

Hung thủ Đoàn Minh Hải khi bị bắt giữ tại tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Nguồn tin từ địa phương cho biết, sau một thời gian chung sống với nhau, Hải và Dương bất hòa tình cảm kéo dài nên cách đây khoảng 2 năm họ đã ly hôn, chị Dương đưa con về nhà cha mẹ ruột cư trú. Thời gian gần đây Đoàn Minh Hải thường xuyên đến nhà cha mẹ vợ lớn tiếng gây sự, đe dọa tính mạng chị Dương và vợ chồng ông Cu với lý do giành quyền nuôi con.

Người dân địa phương bàng hoàng khi nghe tin 3 người trong gia đình ông Nguyễn Cu bị sát hại.

Trong đêm 28/5, Đoàn Minh Hải tiếp tục đến nhà ông Nguyễn Cu gây ra án mạng thương tâm rồi “chuồn” khỏi địa phương. Cuộc truy lùng hung thủ được các trinh sát triển khai ráo riết xuyên suốt trên quốc lộ 1A từ Phú Yên vào các tỉnh, thành phía Nam từ trưa ngày 29/5. Với sự phối hợp hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, đến chiều tối cùng ngày hung thủ đã sa lưới khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP Hồ Chí Minh. Một mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đang trên đường dẫn giải Đoàn Minh Hải từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên trong đêm 29/5.

Nguyên nhân và động cơ gây án còn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Chiều 29/5, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, trưa cùng ngày, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã xác định cháu Nguyễn Thị T.V (SN 2019) đang ở nhà ông bà nội tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.

Cháu V là con chung của chị Nguyễn Thị Dương và Đoàn Minh Hải.

Trước đó, cháu V ở cùng mẹ ruột tại nhà ông bà ngoại là vợ chồng ông bà Nguyễn Cu - Lê Thị Liền. Đến ngày 28/5, cháu về nhà ông bà nội nhưng không rõ ai là người đưa cháu về đó, vì từ thời điểm người dân phát hiện ông Cu, bà Liền và chị Dương tử vong tại nhà riêng với nhiều dấu vết máu trên thi thể thì Đoàn Minh Hải cũng đã biệt dạng.

Theo UBND phường Hòa Hiệp Trung, gia cảnh ông Nguyễn Cu nghèo khó, căn nhà gia đình ông đang cư trú là nhà tình thương do chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xây dựng. Ông Cu bán vé số kiến thiết để mưu sinh nhưng thời gian gần đây mắc bệnh hiểm nghèo nên phải ở nhà điều trị, còn bà Liền mỗi ngày đi nhặt phế liệu kiếm tiền. Vợ chồng họ có hai người con trai và một người con gái nhưng đều nghèo khó, đi làm thuê kiếm sống mỗi ngày. Nhiều người dân đã tự nguyện quyền góp tiền để phối hợp chính quyền địa phương lo mai táng cho 3 nạn nhân tử vong.

