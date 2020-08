Nghệ An: Bắt hotgirl 9x 'ôm' 2kg ma túy trên đường đi tiêu thụ

Móc nối với một số đối tượng ở biên giới Việt – Lào để đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ, Nguyễn Thị Thủy (SN 1994, trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương) đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy cùng tang vật

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thủy (SN 1994, trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương) có hành vi tàng trữ ma túy.

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Nguyễn Thị Thủy thường xuyên xuất hiện trên địa bàn và có nhiều hành động đáng ngờ, thường xuyên qua lại tiếp xúc với nhiều đối tượng ở vùng biên giới Việt – Lào để tìm đầu mối mua ma túy với số lượng lớn đem về Việt Nam.

Qua theo dõi, điều tra, ngày 30/7, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp cùng lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát biển) và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) mật phục bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thủy đang có hành vi tàng trữ 1 ba lô màu đen bên trong có chứa 2kg ma túy tổng hợp dạng đá tại khu C - Khu Công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc).

Đối tượng Dềnh Bá Lỉa cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an. (Ảnh. Công an Nghệ An)

Trước đó, vào hồi 21h45’ ngày 31/7/2020, tại khu vực đường liên bản Huổi Pốc, Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Công an huyện Đô Lương phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt đối tượng Dềnh Bá Lỉa (SN 1986, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 7 gói tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá), tổng trọng lượng khoảng 7kg, 1 xe mô tô Yamaha BKS 37K1-12155, 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc và Đô Lương đang tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án.

Bảo Trâm