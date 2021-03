Hộ khẩu ở tỉnh khác có được làm thẻ căn cước gắn chíp ở Hà Nội?

Trả lời thắc mắc trên, Bộ Công an cho biết, theo quy định của Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD thì khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Như vậy nếu công dân đã được cấp CCCD hoặc Chứng minh nhân dân 12 số thì có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD đã đi vào vận hành thì công dân có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý CCCD nào để làm thủ tục cấp CCCD.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục cấp CCCD tại nơi tạm trú gồm:

- Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

- Chứng minh nhân dân/ CCCD cũ (nếu có).

Bộ Công an kiểm tra tổ làm CCCD lưu động tại thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Khi làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử thì có bị thu lại thẻ Căn cước công dân có mã vạch không?

Trường hợp khác có hỏi: "Tôi năm nay 38 tuổi, hiện nay, tôi muốn làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử. Theo quy định của Luật CCCD thì đến 40 tuổi công dân phải đổi thẻ CCCD, Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi nếu làm thẻ CCCD có gắn chíp điện tử thì tới năm 40 tuổi tôi có phải đổi thẻ CCCD không? Ngoài ra, khi làm thẻ CCCD có gắn chíp điện tử thì tôi có bị thu lại thẻ CCCD có mã vạch không?"

Bộ Công an nêu rõ:

Về độ tuổi đổi thẻ CCCD: Theo quy định của Khoản 2 Điều 21 Luật CCCD thì trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định (đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi) thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Như vậy nếu công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD khi đã đủ 38 tuổi thì thẻ CCCD sẽ có giá trị sử dụng đến khi công dân đủ 60 tuổi.

Về thu hồi CCCD mã vạch khi làm thủ tục đổi thẻ CCCD gắn chíp điện tử:

- Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD qua đường chuyển phát nhanh đến địa chỉ theo yêu cầu: Tiến hành thu CCCD, cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp CCCD.

- Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD tại đơn vị cấp: Tiến hành thu hồi, cắt góc và trả lại CCCD khi trả thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

- Đối với CCCD bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy CCCD.

Mới đây, Đoàn công tác Bộ Công an đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) của Công an các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu trong quá trình làm CCCD lưu động tại cơ sở, các địa phương cần nghiên cứu, nắm vững về cơ cấu dân cư từng vùng, miền để sắp xếp, bố trí thời gian làm hợp lý, không để người dân chờ đợi quá lâu. Giám đốc Công an các tỉnh và Trưởng Công an cấp huyện cần tăng cường xuống cơ sở, nhất là các vùng sâu, vùng xa để kiểm tra, hướng dẫn và động viên cán bộ, chiến sĩ. Công an các tỉnh đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo dữ liệu về dân cư phải "đúng, đủ, sạch, sống”....

Theo suckhoedoisong.vn