Bố tử nạn khi cứu 2 con nhỏ suýt bị đuối nước dưới hồ

Phát hiện 2 con chới với khi đang bơi trên hồ, ông T. lao xuống và cứu được 2 con. Tuy nhiên, do hồ bơi sâu, ông T đã kiệt sức và bị nước cuốn trôi.

Này 21/8, đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) cho biết, tại hồ Hới (thuộc Vườn Quốc gia) đã xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Tạ Văn T. (SN 1976, ở Hải Phòng).

Trước đó, chiều ngày 20/8, ông T. cùng 2 con xin được vào khu tập thể cũ phía trong rừng để thăm lại ngôi nhà cũ mà gia đình đã ở và được đồng ý. Khi thăm ngôi nhà cũ, ông T. đưa các con ra hồ Hới để bơi.

Trong lúc bơi dưới hồ, không may 2 bé có dấu hiệu bị đuối nước, ông T. đã lao ra cứu con. Tuy nhiên, do hồ nước sâu, sau khi đưa 2 cháu an toàn vào bờ thì ông T. đuối sức nên bị nước cuốn trôi.

Nhận được thông tin, Ban quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà đã phối hợp với chính quyền, Công an huyện Cát Hải tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy ông T. dưới lòng hồ đã tử vong.

