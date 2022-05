Hà Tĩnh: Vứt xác lợn chết ra môi trường, không khai báo lợn bệnh, 2 người bị phạt 7 triệu đồng

Lợn có dấu hiệu bị bệnh nhưng không khai báo; lợn chết thì mang xác đi vứt. Hành vi của 2 công dân ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng huyện này ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 7 triệu đồng.

Với hành vi vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường, bà Lê Thị Hoa bị xử phạt hành chính 5,5 triệu đồng.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định xử phạt bà Lê Thị Hoa (SN 1972, trú tại xã Bình An) về hành vi vứt gia súc chết ra ngoài môi trường và bà Trịnh Thị Dung (SN 1968, trú tại xã Phù Lưu) về hành vi không khai báo cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện động vật có dấu hiệu mắc bệnh.

Trước đó, vào ngày 03/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Môi trường Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi của huyện này và Công an xã Bình An, phát hiện bà Lê Thị Hoa (SN 1972, trú tại thôn 6, xã Bình An, huyện Lộc Hà) có hành vi vứt xác 2 con lợn chết có trọng lượng 30kg ra cánh đồng cùng thôn tại nơi cư trú.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiến hành tiêu huỷ tang vật liên quan, đồng thời xử phạt hành chính đối với bà Hoa số tiền 5,5 triệu đồng theo khoản 6, khoản 10, Điều 5, Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Tiếp đó, vào ngày 19/5, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an xã Phù Lưu cùng cơ quan chuyên môn đã phát hiện tại nhà bà Trịnh Thị Dung (SN 1968, trú tại thôn Thanh Hoà, xã Phù Lưu) có nuôi 03 con lợn có dấu hiệu bị bệnh nhưng không khai báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Áp dụng khoản 3, Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt hành chính đối với bà Dung số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi giấu lợn bị dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tiến hành chôn lấp xác lợn chết do bà Lê Thị Hoa vứt ra ngoài môi trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng huyện Lộc Hà cũng phát hiện và bắt quả tang ông Phan Nam (SN 1975, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) đang có hành vi vận chuyển một con bò chết có trọng lượng khoảng 200kg từ Thị xã Hồng Lĩnh vào địa bàn xã Thạch Châu nên đã tiến hành lập biên bản, tiêu hủy và xử phạt hành chính theo quy định.

Khoản 1, Điều 25 Luật Thú y 2015 quy định về xử lý ổ dịch bệnh động vật trên cạn như sau:

1. Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây:

a) Cách ly ngay động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh;

b) Không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường;

c) Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

d) Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã;

đ) Chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Điều 5 Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 về phòng bệnh động vật quy định:

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc nhân viên thú y cấp xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm.

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vận chuyển hoặc vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường;

b) Buôn bán con giống mắc bệnh truyền nhiễm.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật, xác động vật và sản phẩm của chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này.

