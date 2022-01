Lợi dụng nhà dân có tiệc, 14 đối tượng chia thành 3 nhóm đánh bạc giữa đêm khuya

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 02h30 ngày 09/01/2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên) phát hiện tại nhà anh Lê Duy Kỳ (SN 1985, trú tại thôn 7 của xã này) có 3 nhóm đánh bạc với 14 đối tượng nên tiến hành bắt giữ.

Các đối tượng tham gia đánh bạc đều là người của xã Cẩm Quang, được chia làm 3 nhóm.

5 đối tượng đánh liêng trong nhóm 1 gồm: Nguyễn Văn Hiệp (SN 1981), Nguyễn Văn An (SN 1976), Ngô Sỹ Đức (SN 1985), Trần Đình Mỹ (SN 1984), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988) cùng trú tại thôn 7; Nguyễn Văn Thạch (SN 1985, trú thôn 6). Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 1,28 triệu đồng và các tang vật có liên quan.

4 đối tượng đánh liêng trong nhóm 2 gồm: Nguyễn Văn Duẩn (SN 1985), Đặng Văn Hoà (SN 1983) cùng trú tại thôn 5; Nguyễn Văn Anh (SN 1976) và Nguyễn Văn Quốc, cùng trú tại thôn 7; bị thu giữ số tiền 400.000đ và các tang vật có liên quan.

5 đối tượng đánh phỏm trong nhóm 3 gồm: Nguyễn Văn Tín (SN 1982), Nguyễn Thế Dũng (SN 1980), Nguyễn Văn Thái (SN 1971) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1967) cùng trú tại thôn 7; bị thu giữ số tiền 290.000đ và các tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nhân lúc nhà anh Lê Duy Kỳ đang dựng rạp để chuẩn bị công chuyện, lợi dụng đêm khuya để tụ tập đánh bạc.

Hiện, lực lượng Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

