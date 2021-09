Nghệ An: Triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến trên 50 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp CA huyện Nghi Lộc triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 9 đối tượng, với số tiền đánh bạc trên 50 tỷ đồng.