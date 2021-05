Hà Nội: Xử phạt nhiều trường hợp ra đường không đeo khẩu trang

Chiều 20/5, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng CSGT đã tiến hành xử phạt hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường chủ động các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ chiến sĩ.

Một thanh niên điều khiển xe máy điện đi trên đường Láng không đeo khẩu trang bị xử phạt.

Đồng thời, xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch đối với người tham gia giao thông, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân.

Theo đó, vào khoảng 15h20’ chiều 20/5, Đội Cảnh sát giao thông số 3 – Phòng CSGT Công an Hà Nội đã tuần tra trên tuyến đường Láng và phát hiện 2 người điều khiển xe máy điện và xe mô tô nhưng “không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Đây là trường hợp tham gia giao thông không đeo khẩu trang bị tổ công tác Đội CSGT số 6 xử phạt.

Tổ côn tác đã ghi hình lập biên bản phạt hành chính 2 triệu đồng, đồng thời cũng tiến hành tuyên truyền các quy định của Bộ y tế về phòng chống dịch và phát khẩu trang miễn phí cho người vi phạm.

Trước đó, vào trưa 19/5, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã xử lý trường hợp đầu tiên khi ra đường không đeo khẩu trang sau chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông khẳng định, thời gian tới, các đơn vị Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn 30 quận, huyện sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn quản lý, xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy lưu thông trên đường mà không đeo khẩu trang đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sông Yên