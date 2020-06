Bắt khẩn cấp đối tượng tụ tập ăn nhậu sau khi giết người

Ngày 23/6, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Lê Văn Tuyên (SN 1989, ở Hà Nam) về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Văn Tuyên.

Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố 2 đối tượng Hà Văn Hưng (SN 1990, ở phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Trương Tuấn Anh (SN 1987, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, ngày 14/6/2020, cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh Đặng Đức C (làm nghề xe ôm) bị đâm trọng thương ở khu vực đường Vành Khuyên giao với đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh C đã tử vong.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 10 tiếng sau khi tiếp nhận tin báo, Công an đã xác định đối tượng đâm anh Đặng Đức C tử vong là Lê Văn Tuyên.

Đến ngày 16/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên để điều tra làm rõ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này.

Khi bị công an bắt, Lê Văn Tuyên khai nhận, sau khi đâm anh C, Tuyên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường và đi đến một khu tập thể trên địa bàn phường Xuân Đỉnh để gặp Hà Văn Hưng. Tuyên đã kể lại cho Hưng nghe về việc mình vừa đâm anh C bị thương và nhờ Hưng cất hộ chiếc xe máy, gọi xe taxi để tiếp tục bỏ trốn.

Khi lên xe, Hưng kể lại sự việc Tuyên vừa đâm anh C cho Tuấn Anh nghe và bảo Tuấn Anh dừng xe ở đoạn giữa cầu Thăng Long để Hưng vứt chiếc dao xuống sông Hồng phi tang hung khí gây án.Hưng đồng ý nhận lời Tuyên, gọi điện thoại cho Trương Tuấn Anh là người quen của Hưng đến đón cả hai sang Đông Anh. Trong lúc chờ xe đến đón, Tuyên cởi áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh đang mặc bên ngoài ra bọc con dao dùng để đâm anh C.

Hiện Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định.Khi sang huyện Đông Anh, Hưng liên lạc với một người bạn ở đây và mời đi uống bia để nhờ tìm giúp việc làm và phòng trọ cho Hưng và Tuyên. Khi cả nhóm vừa dứt cuộc nhậu thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm ập vào bắt giữ với lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp để điều tra hành vi phạm tội.

