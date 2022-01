Vụ TNGT làm 19 người thương vong: Tài xế nhận thuốc tâm thần hàng tháng, có nhiều giấy phép lái xe

Mặc dù được quản lý tại cộng đồng, được cấp thuốc điều trị hàng tháng nhưng Nguyễn Văn Thâu vẫn có thể nộp hồ sơ, thi sát hạch và được cấp giấy phép lái xe tại nhiều nơi.

Tài xế xe đầu kéo Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định) gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết và 17 người bị thương vào ngày 30/12/2021 có hồ sơ bệnh án tâm thần từ năm 2006 và nhận thuốc điều trị hàng tháng từ đó đến nay.

Tuy nhiên, các cơ sở khám sức khỏe cho tài xế này thi nâng hạng và cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn không hay biết.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận lại vào sáng ngày 31/12, qua hai lần kiếm tra tài xế xe đầu kéo âm tính với ma túy, có giấy phép lái xe nhưng có Sổ bệnh nhân tâm thần. (Ảnh: Tường Quân - TTXVN)

Tiếp cận hồ sơ bệnh án của tài xế Nguyễn Văn Thâu được lập năm 2006 do Trạm Y tế xã Nhơn Phúc cung cấp cho thấy, Thâu bị các triệu chứng, hội chứng tâm thần gồm rối loạn cảm xúc, rối loạn tư duy, rối loạn hành vi, rối loạn giấc ngủ; chẩn đoán xác định người này bị: tâm thần phân liệt thể không biệt định, mã bệnh F20.3.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Trạm Y tế xã Nhơn Phúc cho biết, Thâu là bệnh nhân tâm thần được quản lý tại cộng đồng và nhận thuốc điều trị hàng tháng từ năm 2006 đến nay. Ngày nhận thuốc gần đây nhất là ngày 12/12/2021. Thâu cũng là đối tượng được nhận trợ cấp bệnh nhân tâm thần hàng tháng từ năm 2006 đến nay với mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, qua 2 lần đi khám sức khỏe để cấp giấy phép lái xe vào năm 2017 và đổi giấy phép lái xe vào năm 2021, các cơ sở khám bệnh cho Nguyễn Văn Thâu đều xác nhận Thâu đảm bảo sức khỏe để lái xe ô tô hạng FC (điều khiển ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc) và E (điều khiển ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi).

Cụ thể, vào ngày 18/9/2017, Thâu đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước (Bình Định) để thi giấy phép lái xe hạng E và được Trung tâm này xác nhận không bị bệnh tâm thần, không mất ý thức, rối loạn ý thức; bác sĩ Vũ Duy Hải kết luận đủ sức khỏe lái xe ô tô hạng E. Trước đó, Thâu đã có giấy phép lái xe hạng FC.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước Dương Ngọc Hùng cho biết, khi đến Trung tâm khám sức khỏe để thi nâng bằng lái xe hạng E, Nguyễn Văn Thâu rất bình thường, sức khỏe ổn định, không có biểu hiện gì về bệnh tâm thần. Thâu khai báo không bị bệnh tâm thần hay mất ý thức, rối loạn ý thức.

Về phía Trung tâm cũng chỉ dựa trên lời khai mà không thể kiểm tra được người này có bị bệnh tâm thần hay không. Về nguyên tắc, các bác sĩ khám cho Thâu đã thiếu sót việc này.

Lần thứ 2 vào ngày 24/6/2021, Nguyễn Văn Thâu đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (tỉnh Bình Định) để thực hiện cấp đổi lại giấy phép lái xe. Bệnh viện cũng kết luận Thâu đủ sức khỏe lái xe ô tô hạng E.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ngày 30/12/2021. (Ảnh: TTXVN)

Mặc dù là đối tượng tâm thần được quản lý tại cộng đồng, được cấp thuốc điều trị hàng tháng nhưng Nguyễn Văn Thâu vẫn có thể nộp hồ sơ, thi sát hạch và được cấp giấy phép lái xe tại nhiều nơi.

Thông tin từ lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, năm 2016, Thâu nộp hồ sơ, thi sát hạch và được cấp giấy phép lái xe hạng FC tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 24/9/2016. Sau đó, Thâu tiếp tục nộp hồ sơ học lái xe hạng E tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Đinh từ ngày 21/9/2017 đến ngày 11/11/2017.

Đến ngày 18/11/2017, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định đã cấp giấy phép lái xe ô tô hạng E cho tài xế Thâu (gộp chung với giấy phép lái xe hạng FC trước đó).

Trong khi đó, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, khi có giấy phép lái xe hạng FC muốn nâng lên hạng E, ngoài các điều kiện về sức khỏe, tuổi tác, trình độ học vấn, người học phải đáp ứng thêm điều kiện về thời gian hành nghề từ đủ 5 năm trở lên và có từ 100.000km lái xe an toàn.

Trao đổi về việc tài xế Nguyễn Văn Thâu được nâng giấy phép lái xe hạng FC lên hạng E sớm hơn thời gian so với quy định, ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định cho biết, trước khi có bằng lái xe hạng FC, Thâu đã có bằng lái xe hạng C nên thời gian hành nghề tính từ lúc lái xe hạng C.

Ông Dũng nói, qua kiểm tra hồ sơ để thực hiện việc cấp giấy phép lái xe cho tài xế Nguyễn Văn Thâu đều có đảm bảo các giấy tờ, thủ tục đúng theo quy định từ giấy khám sức khỏe, thời gian nâng hạng giấy phép lái xe, số kilomet lái xe an toàn, trình độ học vấn.

