Dùng bẫy lừa đảo tình và tiền, 'máy bay bà già' cuỗm được gần 500 triệu đồng

Ngày 20/12, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hiền (SN 1984, trú xã Hóa Thanh, Minh Hóa, Quảng Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiền đã dùng tài khoản Facebook giả mạo người khác, từng bước tiếp cận, làm quen và lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân số tiền hơn 470.000.000 đồng.

Sập bẫy tình của người phụ nữ lớn tuổi

Tháng 12/2021, anh B.K.K. (SN 1995, trú tỉnh Ninh Bình) vào trình báo tại Công an TX. Hoàng Mai về việc vừa bị một người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Công an làm việc với Cao Thị Thu Hiền.

Trong câu chuyện kể lại, nam thanh niên cao to đẹp trai buồn bã cho biết không hề muốn sự việc vỡ lở ra. Nếu mọi người biết thì anh cũng xấu hổ vì yêu đương mù quáng mà bị lừa. Tuy nhiên, anh K. cũng quyết tâm bóc trần "bộ mặt" lừa đảo của người phụ nữ này để những người sau không dẫm vào vết xe đổ của mình nữa.

Anh K. kể lại, khoảng tháng 6/2021, qua mạng xã hội, anh quen người phụ nữ giới thiệu tên là Đỗ Hương sinh năm 1995 trú tại số 18, đường Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An. Trên Facebook, người này có khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung.

Trong những lần trò chuyện với nhau, người phụ nữ này còn giới thiệu với anh K. rằng mình là học viên Học viện An ninh nhân dân, đang công tác tại Bộ Công an và đang sống ở xã Thanh Oai (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). K còn giới thiệu mình có Công ty TNHH Việt Nhật, chuyên phân phối sữa và mua bán nông sản.

Sau ít tháng trò chuyện thấy tâm đầu ý hợp, anh K. nảy sinh tìm cảm yêu đương. Qua các cuộc trò chuyện, anh K. thấy người tình cũng có hướng nghiêm túc và muốn hướng tới hôn nhân lâu dài nên không nghi ngờ, suy nghĩ gì.

Từ ngày 12/9/2021 đến cuối tháng 11/2021, "người yêu" nhiều lần hỏi anh K. vay tiền với nhiều lý do khác nhau như: Mua đất, trả tiền thuốc, tiền ăn, mua điện thoại, xử lý hàng hóa bị giữ ở cửa khẩu… và nói anh K. chuyển vào số tài khoản Ngân hàng Liên Việt Postbank.

Những lần hỏi vay, anh K. đều chuyển tiền cho người yêu. Thậm chí bản thân không có tiền, anh K. cũng nói với bố vay tiền gửi cho người yêu giúp mình để giải quyết công việc.

Tổng cộng, anh K. đã chuyển khoản cho Hiền 14 lần với tổng số tiền 470.200.000 đồng.

Ngày 6/12, anh K. không liên lạc được với người yêu nữa. Lúc này suy nghĩ lại anh mới nghĩ rằng mình bị lừa.

Anh K. sau đó đã đi từ tỉnh Ninh Bình vào TP Vinh để tìm kiếm "người yêu" thông qua bức ảnh trên Facebook mà 2 người đã trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, khi tìm được người trong ảnh thì anh mới ngớ người ra rằng bức ảnh này là của một hot girl tên Trang. Người này không biết Hương là ai và cũng chưa trò chuyện, yêu đương gì với anh K.

Biết mình bị lừa đảo, anh K. đã đến Công an thị xã Hoàng Mai trình báo vụ việc.

"Hot girl" lừa đảo qua mạng lộ diện

Nhận tin trình báo từ nạn nhân, Công an thị xã Hoàng Mai đã lập tức vào cuộc điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được Cao Thị Thu Hiền là đối tượng đã mạo danh người khác và có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh B.K.K.

Ngày 16/12/2021, Công an thị xã Hoàng Mai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Thị Thu Hiền.

Hiền cùng tang vật tiền lừa đảo được từ "người tình qua mạng".

Tại công an, Cao Thị Thu Hiền đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiền khai bản thân cô có cuộc sống hôn nhân không êm đềm. Chồng cô đi làm ăn xa đã lâu không liên lạc về. Ở nhà, cô một mình chăm 2 con.

6 tháng trước, Hiền nghĩ ra việc lên mạng xã hội lừa đảo nên đã lấy hình ảnh một hot girl để làm ảnh đại diện. Hiền sau đó chủ động kết bạn và trò chuyện với anh K. Để anh K. tin tưởng, Hiền nổ mình làm nhiều chức vụ và hứa hẹn yêu đương lâu dài để anh K. sập bẫy tình của mình giăng ra.

Trong những lần trò chuyện với nhau, mỗi lần anh K. yêu cầu xem mặt thì Hiền luôn tìm cách để né tránh hoặc trì hoãn. Có những lần, Hiền chủ động gọi vào ban đêm nhưng ở trong phòng tối và nói với với người yêu mình đang trực ở cơ quan.

Khi thấy anh K. dành rất nhiều tình cảm cho mình thì Hiền đã bày ra nhiều lý do để mượn tiền. Sau khi đã lấy được tiền thì Hiền hủy Facebook, Zalo nhằm xóa mọi dấu vết với người yêu.

Khi Công an thị xã Hoàng Mai phá được chuyên án, bắt giữ được đối tượng Cao Thị Thu Hiền, anh K. đã đến công an để làm việc.

Lần đầu gặp mặt và tận mắt nhìn thấy "người yêu qua mạng", anh K. quá sốc vì trước mặt mình là người phụ nữ trung tuổi, nhan sắc trái ngược hoàn toàn với ảnh trên mạng.

Anh K. đã đề nghị Công an thị xã Hoàng Mai xử lý nghiêm đối tượng lừa đảo trước pháp luật để không ai phải mắc bẫy như mình.

Hiện chuyên án vẫn đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trí thức trẻ