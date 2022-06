Dùng ấm đánh chết người rồi phi tang thi thể xuống sông

Sau khi dùng ấm đánh chết người, Hoàng cho thi thể vào bao tải để dưới gầm giường, sau đó phi tang dưới sông Mã.

Ngày 4/6, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Hoằng Hóa đã điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Hoàng.

Trước đó, vào chiều ngày 1/6, người dân xã Hoằng Tân (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) phát hiện 1 thi thể đang phân hủy trong bao tải nổi trên sông Mã. Nạn nhân tay, đầu bị băng dính quấn quanh...

Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra và xác định danh tính nạn nhân là Phạm Đức T (SN 2003, trú xã Thành Tân, huyện Thạch Thành).

Sau hơn 1 ngày điều tra, công an xác định chính Lê Văn Hoàng là thủ phạm gây ra vụ án mạng trên nên đã bắt giữ vào lúc 11h ngày 3/6.

Đối tượng Lê Văn Hoàng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận vào ngày 20/5 có cho T vay 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi, trả góp trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên đến hẹn trả tiền T không trả và cắt hết liên lạc nên Hoàng lập facebook ảo là nữ để tán tỉnh T.

Chiều 25/5, Hoàng hẹn gặp T tại nhà mình, khi T vào sân thì Hoàng chạy đóng cửa, uy hiếp T trả tiền. Quá hoảng sợ, T bỏ chạy thì bị Hoàng dùng ấm bằng nhôm đánh liên tiếp vào đầu, T gục xuống tử vong.

Xác định T đã chết, Hoàng đã dùng băng dính có sẵn trong nhà quấn hai tay T trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt T, sau đó dùng 2 vỏ bao bỏ thi thể T vào rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2.

Đến khuya ngày 25/5, Hoàng cho thi thể T lên xe rồi chở đi đến khu vực cầu Hàm Rồng rồi phi tang thi thể xuống sông Mã. Tiếp đó, Hoàng lấy tài sản của T là xe máy, máy tính, điện thoại di động mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện công an đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Nghị