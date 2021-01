Đoạt mạng 3 người do mâu thuẫn xã hội, nam thanh niên ở Bình Dương đối diện án tử?

Hành vi dùng dao đâm chết 3 người tại quán nhậu ở xã An Tây (thị xã Bến Cát, Bình Dương) của nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hùng cầm đầu khiến dư luận hoang mang và vô cùng phẫn nộ.

Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), là nghi can đâm chết 3 người do mâu thuẫn tại một quán nhậu trên địa bàn xã An Tây, TX Bến Cát vào đầu giờ chiều 31/12/2020.

Theo cơ quan điều tra, chiều 31/12, Hùng cùng Trần Huấn Luyện (SN 1993, quê ở tỉnh Kiên Giang) và 01 thanh niên chưa rõ lai lịch đến quán nhậu 868 (thuộc ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát) để nhậu. Trong lúc đang nhậu, Hùng gọi điện thoại rủ Hoà tới nhậu. Hòa rủ thêm ba người bạn khác là Trần Văn Lượng (SN1996), Thái Trọng Hữu (SN 2000), cả 2 cùng quê ở tỉnh Kiên Giang và Trần Minh Quang (SN 1994, quê ở tỉnh Cà Mau) đi cùng.

Khu vực xảy ra vụ án.

Trong lúc nhậu, do có men rượu kích thích nên phát sinh mâu thuẫn đánh nhau. Đang lúc ẩu đả, Hùng đã dùng dao bấm mang sẵn theo người tấn công nhiều người trong bàn nhậu. Vụ xô xát đã làm nhiều người bị thương, phải đưa đến bênh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên 03 người đã tử vong tại bệnh viện gồm Thái Trọng Hữu, Trần Minh Quang và Trần Văn Lượng và hiện 04 đối tượng khác đang được tiếp tục cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị xã Bến Cát điều tra, bắt giữ nhanh đối tượng gây án.

Cơ quan chức năng điều tra tại hiện trường vụ án.

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Phạm Thu Hà (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) khẳng định hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội giết người.

Nữ luật sư phân tích: "Do có xích mích từ trước, nhóm đối tượng của Hùng đã có sự chuẩn bị cho việc giết người. Việc dùng dao đâm 3 nạn nhân và dẫn tới hậu quả cả 3 nạn nhân tử vong là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hành vi của nghi can có dấu hiệu phạm tội giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các tình tiết là giết 2 người trở lên, có tính chất côn đồ...

Với hành vi này, nghi can có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình (khung hình phạt tại Khoản 1 Điều 123 là phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân hoặc tử hình).

Ngoài ra, sau khi được các cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ và xét xử đúng hành vi phạm tội thì nghi can còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015”.

Sông Yên