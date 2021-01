Đăng ảnh đăng ký xe biển ngũ quý 'fake' lên mạng xã hội, bị phạt 5 triệu

Tài khoản facebook “Thắng Nguyễn” đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh đăng ký xe ô tô có biển số ngũ quý 5 là ảnh không đúng sự thật, đã bị công an xử phạt 5 triệu đồng.

Ngày 8/1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Nguyễn Ngọc T (SN 1985, trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an làm việc với đối tượng đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (áo đen bên trái).

Trước đó, ngày 25/12/2020, tài khoản facebook “Thắng Nguyễn” đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh đăng ký xe ô tô có biển số là 14A – 555.55, cấp ngày 30/01/2020, do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cấp.

Sau khi xác minh, Công an kết luận nội dung tài khoản “Thắng Nguyễn” đăng tải trên là sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định và mời Nguyễn Ngọc T là chủ sử dụng tài khoản “Thắng Nguyễn” đến làm việc.

Thông tin Nguyễn Ngọc T đăng trên các trang mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc T đã thừa nhận hành vi của mình, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật đã đăng tải trên mạng xã hội, cam kết sẽ không tái phạm hành vi tương tự.

Hành vi của Nguyễn Ngọc T đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc T số tiền 5 triệu đồng.

Tân Trường