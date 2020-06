Vụ 2 nhóm thanh niên đưa 'bom xăng' đi hỗn chiến: Xem xét khởi tố bị can

Lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho hay đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ 2 nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố vào tối 28/6.

Các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến bị bắt và triệu tập trong đêm 28/6.

Ngày 29/6, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã triệu tập thêm nhiều thanh niên tham gia hỗn chiến gây náo loạn đường phố vào tối 28/6 để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Tối 28/6, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk), bắt và triệu tập 9 đối tượng trong 2 nhóm thanh niên dùng dao rựa, mã tấu rượt đuổi, đánh nhau tại đường Ama Khê (TP Buôn Ma Thuột). Trong số các đối tượng bị bắt có Nguyễn Khoa (32 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột) và Thái Phi Trung (29 tuổi, trú số 4 đường Amasa, TP Buôn Ma Thuột).

Hung khí được cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên tối 28/6, Nguyễn Khoa cùng khoảng 30 thanh niên khác mang theo dao rựa, mã tấu… kéo đến nhà Thái Phi Trung để giải quyết.

Tại nhà mình, Trung cũng tập hợp khoảng 20 thanh niên, thủ sẵn dao, mã tấu, chai xăng để “nghênh chiến”.

Khi hai nhóm vừa rượt đuổi nhau thì lực lượng công an xuất hiện, ngăn chặn.

Dao rựa, chai xăng các đối tượng bỏ lại hiện trường.

Công an đã khám xét hiện trường, thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây dao rựa, 1 con dao và 7 chai thủy tinh đựng xăng liên quan đến vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, đến nay đơn vị đã triệu tập thêm nhiều thanh niên có liên quan đến vụ việc để đấu tranh, lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân. Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để có căn cứ đánh giá, xem xét việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

Đắk Lắk: Hàng trăm công an truy bắt 2 nhóm đưa hung khí, bom xăng đi hỗn chiến Đến 23h đêm 28/6, hàng trăm Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Buôn Ma vẫn đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vào chập tối cùng ngày.

Trần Nhân