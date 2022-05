Đắk Lắk: Đã tìm thấy cháu nhỏ 3 tuổi bị mẹ khai tử

Sau một ngày ròng rã cầu cứu các cơ quan chức năng giúp đỡ, người nhà anh D. đã được chính quyền và công an các phường Tân Lợi, Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) hỗ trợ, tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột khai tử.

Tối 23/5, anh N.T.D (trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), bố ruột cháu N.H.L. (3 tuổi, cháu bé bị mẹ khai tử dù vẫn còn sống) cho biết, gia đình anh đã tìm thấy con trai và đang đưa con về trụ sở Công an phường Tân An để giải quyết.

Giấy khai tử của cháu L.

Theo anh D., thời điểm tìm thấy con trai, sức khỏe của con của anh bình thường. Cháu bé được gửi tại nhà một người phụ nữ tên Đ. khoảng 50 tuổi tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. “Vợ cũ của tôi và bà Đ. khẳng định không có chuyện mua bán. Tuy nhiên, tôi không biết bà Đ. là ai. Trong thời gian chung sống, tôi cũng không nghe vợ cũ nói về người này”, anh D. trao đổi.

Cũng theo anh D., trước mắt anh sẽ đề nghị được tạm thời chăm sóc con trai. Sau đó, anh sẽ làm đơn đề nghị tòa án xét xử, thay đổi quyền nuôi con để anh được quyền chăm sóc con trai.

Người nhà yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ tìm cháu L. vì quá lo lắng.

Trước đó, từ sáng 23/5, nhiều người thân bên gia đình anh D. đã đến UBND phường Tân An và trụ sở Công an các phường Tân An, Tân Lợi để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, tìm kiếm cháu L.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với chị P. và xác định được nơi ở của cháu L. tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ngay sau đó, lực lượng công an đã cùng chị P. và gia đình anh D. từ TP.Buôn Ma Thuột lên đón cháu nhỏ trở về.

Một lãnh đạo UBND phường Tân An xác nhận, hiện lực lượng chức năng đang đưa cháu L. về trụ sở Công an phường để tiếp tục giải quyết theo quy định.

Cháu L. đang được đưa về tỉnh Đắk Lắk.

Như Infonet đã thông tin trước đó, ngày 11/5, chị P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu L. Theo đó, chị P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi. Do không xác minh kĩ nên UBND phường Tân An đã cấp giấy chứng tử đối với cháu L. dù cháu đang còn sống.

Hiện, vụ việc mẹ khai tử con trai đang còn sống nói trên vẫn đang được các cơ quan liên quan làm rõ.

Trần Nhân