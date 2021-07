Cõng 2 tiền án, đến nhà bạn chơi rút dao đuổi đánh, đâm chủ nhà

icon

Đánh bắt hải sản trên biển trong điều kiện áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng mạnh, một tàu cá ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) không may bị sóng lớn đánh chìm. Rất may 8 thuyền viên được một tàu khác cứu lên, đưa về an toàn.