Chiến sĩ công an bị nam thanh niên đi xe máy tông trúng ở chốt kiểm dịch nhập viện

Cơ quan công an đang tạm giữ nam thanh niên đi xe máy tông trúng chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch cạnh trường Đại học Thương Mại

Chiều 6/8, trao đổi với PV, anh N.H cho biết, vào khoảng 16h ngày 6/8, anh đang lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu hướng về Cầu Giấy, khi đến gần chốt kiểm soát dịch ở khu vực cổng trường Đại học Thương Mại thì bất ngờ thấy nam thanh niên đi xe máy phía trước tông vào chiến sĩ công an.

Khu vực chốt kiểm dịch nơi chiến sĩ công an bị nam thanh niên đi xe máy tông trúng.

“Tôi đi phía sau xe máy màu xanh do nam thanh niên mặc áo chống nắng màu xanh điều khiển. Khi đến gần chốt kiểm soát dịch, tôi thấy một vài anh công an ra hiệu lệnh dừng xe với xe máy do nam thanh niên điều khiển.

Nam thanh niên này lạng lạng một chút nhưng sau đó đã tông trúng vào anh công an khiến anh ngã xuống đất. Thấy vậy, tôi đã dừng xe và lao vào đỡ anh công an kia”, anh H kể lại.

Theo anh H, sau khi đỡ anh công an và dùng áo kê đầu cho anh, anh đã đứng ra chặn một chiếc xe ô tô đang đi trên đường và nhờ lái xe đưa anh công an vào bệnh viện 198 cấp cứu.

Chiều 6/8, trao đổi với PV Infonet về vụ việc, ông Phạm Văn Lợi – Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết “Khi nhận được thông tin, tôi cùng với Bí thư phường Mai Dịch đến BV 198.

Cơ quan công an đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Khi đến, chiến sĩ công an đã được mọi người đưa vào phòng cấp cứu. Vì đang cách ly, nên chúng tôi không vào bệnh viện được và có gọi điện nhờ lãnh đạo bệnh viện thăm khám cho đồng chí công an đó. Lãnh đạo bệnh viện cũng hứa sẽ hết lòng thăm khám và chăm sóc cho chiến sĩ công an này”.

Còn Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch đã giữ nam thanh niên tông vào chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch.

Sông Yên