Truy tố đối tượng buôn bán xì gà nhập lậu

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thùy Trang tại chung cư Sun Ancora, Công an thu giữ 1 túi đựng các điếu xì gà lẻ và 6.125 điếu xì gà các loại do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng gần 113kg.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Thùy Trang (sinh năm 1988, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190, khoản 3, điểm b – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, sáng 6/1/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ và phát hiện Phạm Quốc Anh (sinh năm 1991, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) đang mang 4 hộp xì gà nhãn hiệu Davidoff, mỗi hộp 10 điếu (do nước ngoài sản xuất) đi giao cho Lê Bá Trường (sinh năm 1988, trú tại xã Hoàng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tại sảnh chung cư Sun Ancora (số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an còn phát hiện trên tay Lê Bá Trường đang cầm thêm 2 hộp xì gà nhãn hiệu Davidoff. Phạm Quốc Anh và Lê Bá Trường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán hợp pháp của số xì gà trên. Tại cơ quan điều tra, Lê Bá Trường khai là nhận hộ số hộp xì gà trên do Phạm Quốc Anh giao cho Lê Thùy Trang.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thùy Trang tại chung cư Sun Ancora và thu giữ 1 túi đựng các điếu xì gà lẻ và 6.125 điếu xì gà các loại do nước ngoài sản xuất (có tổng trọng lượng gần 113kg), tương đương 5.665 bao thuốc lá điếu. Tại tài khoản Zalo mang tên “Trang Le” trên điện thoại di động của Lê Thùy Trang có hiển thị các nội dung tin nhắn liên quan đến việc buôn bán xì gà do nước ngoài sản xuất.

Cùng ngày 6/1/2020, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Quốc Anh tại phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 907 điếu xì gà các loại do nước ngoài sản xuất (trọng lượng gần 8kg).

Quá trình điều tra xác định, Lê Thùy Trang kinh doanh đồ trang trí nội thất tháp trầm, tranh ảnh các loại. Tháng 6/2019, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Trang nhận thấy trên mặt hàng xì gà do nước ngoài sản xuất có thể mua bán online kiếm lời nên Trang bắt đầu kinh doanh. Thời gian đầu, Trang đặt xì gà do nước ngoài sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, chủ yếu là các mặt hàng xì gà do Mỹ hoặc Cuba sản xuất.

Cuối tháng 9/2019, Trang thấy trên mạng xã hội có một số người đăng bán và mời chào Trang mua xì gà do nước ngoài sản xuất với giá rẻ hơn thị trường. Trang đã mua số lượng lớn xì gà với mục đích bán lại kiếm lời. Đầu tháng 12/2019, Trang thuê Lê Bá Trường làm nhân viên theo yêu cầu công việc của Trang với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Sáng 6/1/2020, khi Trang giao cho Lê Bá Trường xuống sảnh chung cư Sun Acora nhận hộ Trang 4 hộp xì gà thì bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Trang thừa nhận biết việc buôn bán xì gà do nước ngoài sản xuất là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi nên vẫn mua để bán lại kiếm lời. Bán mỗi hộp xì gà, Trang lãi từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Trung bình mỗi tháng, Trang thu lời 20-30 triệu đồng.

Cơ quan Công an xác định, Trường không biết hành vi buôn bán xì gà của Trang là vi phạm pháp luật nên không đủ căn cứ kết luận Trường đồng phạm với Trang. Ngày 6/1/2020, Cơ quan Công an thu giữ của Trường 20 điếu xì gà, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trường về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đối với Phạm Quốc Anh, Cơ quan Công an thu giữ được 947 điếu xì gà các loại, tương đương 392 bao thuốc lá điếu, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên Cơ quan điều tra đã chuyển xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Quốc Anh về hành vi buôn bán hàng cấm.

Theo quy định tại Điều 190, khoản 1, điểm b - Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao trở lên có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

