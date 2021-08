Cháu bé 3 tuổi bị chó nhà cắn nát vùng mặt ở Nghệ An

Khi con chó đang ăn, bé V. (3 tuổi) đi lại gần ôm nó để chơi thì bất ngờ bị tấn công, cắn nhiều nhát ở vùng mặt gây tổn thương nặng, tâm lý hoảng sợ, được đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu.

Ngày 4/8, Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi 3 tuổi bị chó nhà cắn gây tổn thương nặng vùng mặt. Nạn nhân là cháu N.T.H.V. (trú TP Vinh). Cháu bé nhập viện trong trạng thái tâm lý hoảng sợ, thương tích nặng ở vùng mặt.

Sau khi nhập viện, bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Răng - Hàm - Mặt xử lý vết thương, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và phẫu thuật cắt lọc tạo hình cho bé trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Vùng mặt cháu V. bị tổn thương nặng do chó cắn.

Người nhà cháu V. cho biết, bé rất thích động vật. Trong nhà có nuôi chó, nên khi con chó đang ăn, cháu bé đi lại gần ôm nó để chơi thì bất ngờ bị tấn công.

Theo các bác sĩ Khoa Răng - Hàm - Mặt (Bệnh viện đa khoa TP Vinh), bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp trẻ bị chó tấn công gây thương tích nặng. Hầu hết các trường hợp bị chó nhà tấn công thường do sự chủ quan của gia đình.

Trước đó, ở nhiều địa phương từng xảy ra nhiều vụ trẻ em bị chó cắn. Nhiều chuyên gia đã khuyến cáo các gia đình nuôi chó hay sinh sống cùng hàng xóm nuôi chó không được chủ quan, nhưng có vẫn có những tình huống bất ngờ xảy ra, để lại hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ, tốt nhất không nuôi chó. Nếu vì lý do nào đó phải nuôi chó thì hãy cách ly chó và trẻ con thành hai khu vực khác nhau. Không cho chó tiếp xúc với trẻ.

Việc điều trị vết thương do chó cắn sẽ để lại sẹo xấu. Bên cạnh đó, nạn nhân bị chó cắn thường bị sang chấn tâm lý, tổn thương các cơ quan vùng mặt, ảnh hưởng thẩm mỹ chức năng sau này, nhất là đối với trẻ em gái.

"Cần phải cảnh giác với thú cưng trong tất cả mọi trường hợp. Thường con chó từ 20kg trở lên cắn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn vì sức cắn khoẻ hơn", bác sĩ BS CK2 Nguyễn Văn Đẩu (Trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Nhi đồng 1) khuyến cáo.

Hồi tháng 5/2021, ở Long An xảy ra vụ việc chó Pitbull cắn chết người khiến dư luận bàng hoàng.

Tối 20/5, anh Hồ Thanh Hải (37 tuổi, tạm trú tại nhà chị ruột ở xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, Long An) dẫn theo con chó Pitbull (được giới thiệu là con chó rất khôn do anh Hải nuôi đã khá lâu) đến khu vực ấp 4, xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, Long An) uống cà phê. Cùng lúc này, một thanh niên kéo ghế ngồi chung bàn với anh Hải nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, người thanh niên có hành động quơ tay, quơ chân và nói lớn tiếng. Bất ngờ con chó lao đến cắn thanh niên đa chấn thương, tử vong sau đó.

Chứng kiến vụ việc, anh Hải can ngăn nhưng cũng bị chó cắn vào đầu, vai, bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Một thanh niên ở gần hiện trường cho biết, lúc nghe nhiều tiếng kêu cứu, anh chạy ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, hai nạn nhân đều thương tích nặng, bất tỉnh.

Con chó Pilbull hung dữ cắn chết người ở Long An.

Trước đó, đầu tháng 4/2021, bé Hoàng Trung Quân 3 tuổi ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang đi dạo với bố mẹ tại Công viên Yên Sở (Hà Nội) bị chó dữ cắn phải nhập viện cả tuần. Trong lúc đang vui đùa trong công viên thì bất ngờ Quân bị một con chó đen, không có rọ mõm lao tới tấn công. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Quân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị vết thương sâu hơn 10cm, dài khoảng 15cm, chạm vào phần cơ, phải theo dõi biến chứng nhiễm trùng.

Theo báo Lao động, cuối tháng 3/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng. Cả hai trường hợp đều bị chó cắn nhưng không đi tiêm phòng dại. Sau đó, cả hai xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém, sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cũng trong những ngày cuối tháng 3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận trường hợp em P.H.C (9 tuổi) đến từ Vĩnh Phúc nhập viện do bị chó cắn vào dương vật. Người nhà bệnh nhi cho biết, khi sang hàng xóm chơi, C đã bị chó đẻ tấn công. Chó ta vừa đẻ đã gây ra viết thương dương vật cho bệnh nhi rách lột từ gốc dương vật trở lên.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong tháng 3/2021, bệnh viện còn tiếp nhận người bệnh 87 tuổi ở quận Ba Đình (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chó Bully nặng hơn 30kg của nhà hàng xóm tấn công. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương dập nát cẳng tay trái, vết thương hàm mặt phức tạp.

Theo chia sẻ của bác sĩ Vũ Hồng Tuân - Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em nhập viện do vết thương chó cắn.

Khi bị chó cắn cần rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10-15 phút. Sau đó vết thương cần được rửa kỹ với cồn 70% hoặc cồn iod và đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt.

Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.

Đặc biệt, cần tiêm phòng dại cho chó, mèo đầy đủ và đúng lịch theo khuyến cáo của các bác sĩ hoặc cán bộ thú y; không bán hoặc tiêu thụ thịt chó, mèo…

Liên tục các trường hợp người dân bị chó cắn trong thời gian gần đây dóng lên hồi chuông báo động về tình trạng nuôi nhốt chó không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và cần thiết phải có chế tài xử lý nghiêm.

Việc nuôi chó để giữ nhà, làm cảnh ở các gia đình từ thành thị đến nông thôn tương đối phổ biến, nhưng hầu như chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ như nhốt, xích lại trong nhà mà để chó thả rông chạy tự do ngoài đường.

Nhiều chủ nuôi không tiêm phòng cho chó dẫn tới tình trạng chó dễ bị mắc bệnh dại.

Ngoài nỗi lo chó cắn người truyền bệnh dại thì chó thả rông còn là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông cho người đi đường.

