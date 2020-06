Trưởng phòng quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa bị bắt

Ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức (Sở Nội vụ Thanh Hóa) vừa bị công an bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc tại nhà riêng, thu giữ 55 triệu đồng trên chiếu bạc.

Sở Nội vụ Thanh Hóa, nơi ông Toàn công tác.

Ngày 1/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 12h ngày 31/5, Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang 4 đối tượng trên khi đang đánh bạc tại số nhà F27, khu 1 khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ gần 55 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng gồm: Bùi Quốc Toàn (SN 1960, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hóa); Đàm Anh Tuấn (SN 1971, trú phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn); Vũ Văn Khánh (SN 1972, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) và Trần Đức Thịnh (SN 1981, trú phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, bước đầu những người này khai nhận, sáng 31/5, họ rủ nhau đến nhà riêng của ông Bùi Quốc Toàn để "đánh phỏm", đến 12h cùng ngày thì bị Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang.

Được biết, ông Bùi Quốc Toàn là chủ ngôi nhà trên và là Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, ông Toàn công tác trong ngành nội vụ tỉnh này đã nhiều năm, sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng 10/2020.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trần Nghị