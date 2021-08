Bất chấp lệnh 'ai ở đâu, ở yên đó', 4 nam nữ vẫn rủ nhau…'đập đá'

Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) chiều 21/8 cho hay, Công an xã Hòa Nhơn vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 nam nữ đang tụ tập sử dụng ma tuý đá tại phòng trọ ở thôn Thạch Nham Tây.

4 đối tượng sử dụng ma túy đá trong phòng trọ

4 đối tượng gồm: L.Q.H. (SN 1983, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu), H.N.P. (SN 1983) và T.T.M.L. (SN 1978) cùng trú xã Hòa Nhơn, N.T.H.L. (SN 1991, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Tại trụ sở công an, các đối tượng thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Công an xã Hòa Nhơn đề xuất xử phạt mỗi người 15 triệu đồng do tụ tập đông người, vi phạm quy định của thành phố trong thời gian thực hiện 'ai ở đâu thì ở yên đó'.

Ngoài ra, Công an xã cũng đề xuất xử phạt mỗi người 750 ngàn đồng về hành vi sử dụng trái phép ma túy. Tổng số tiền phạt cả hai hành vi trên là 63 triệu đồng.

Hồ Ca