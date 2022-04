Truy tìm nữ công nhân bỏ con mới sinh ở nhà vệ sinh khu công nghiệp

Công an xác định cháu bé mới sinh bị bỏ tại nhà vệ sinh là con của Thắm khiến cháu bé tử vong. Trong quá trình cảnh sát điều tra vụ việc, cô gái này 'mất tích'.

Sáng 13/4, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đang truy tìm Vàng Thị Thắm (19 tuổi, quê huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) thông báo truy tìm người mẹ trẻ vứt bỏ con mới đẻ.

Ngoài ra, cơ quan Công an huyện Việt Yên xác minh chị Thắm không có mặt tại địa phương, không có mặt khi cơ quan điều tra triệu tập làm việc. Để có căn cứ giải quyết vụ việc, Công an huyện Việt Yên đề nghị đơn vị hay cá nhân biết chị Vàng Thị Thắm thì thông báo đến Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 1, Thắm là công nhân hợp đồng trong khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Lúc này, Thắm đang mang thai.

Sau một thời gian mang thai, Thắm sinh con tại nhà vệ sinh của khu công nghiệp rồi vứt bỏ khiến đứa bé tử vong. Một nhân viên của khu công nghiệp phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Khi đó, cơ quan chức đã làm việc với Thắm, thực hiện giám định ADN và xác định đứa bé là con của cô gái này.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sau đó, Thắm "mất tích", không có mặt tại địa phương hay nơi cư trú, không đến trụ sở công an theo triệu tập.

Công an huyện Việt Yên đề nghị người dân khi có thông tin về Vàng Thị Thắm, thông báo đến cơ quan chức năng.

Sông Yên