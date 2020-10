Dùng trò 'hack' tài khoản Facebook rồi mượn tiền, 3 kẻ lừa đảo 46 tỷ đồng trong 1 năm

Tối 20/10, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PCTPSDCNC) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và PCTPSDCNC (Bộ Công an) phá thành công chuyên án lừa đảo qua mạng Facebook chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng và bắt giữ 3 đối tượng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đọc lệnh bắt giữ.

Theo cơ quan công an, từ tháng 10/2019 với ý định chiếm đoạt tài sản của những người dùng Facebook nên Lê Minh Hướng (SN 2000) cùng Hoàng Như Linh (SN 1988) và Đoàn Quang Đăng (SN 1993), cùng trú ở tỉnh Quảng Trị, mua một đường dẫn có tên http://biettaitihon1202.wixsite.com rồi thiết kế giao diện website tương tự chương trình “Biệt tài tí hon” phát sóng trên VTV3 với phần đăng nhập thông tin tài khoản Facebook gồm ô đăng nhập cùng mật khẩu.

Khi người dùng Facebook đăng nhập vào trang http://biettaitihon1202.wixsite.com, nhóm Lê Minh Hướng dễ dàng “hack” được tài khoản Facebook cá nhân người dùng rồi dùng chính tài khoản đó nhắn tin mượn tiền từ người quen.

Chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng tiến hành “rửa tiền” bằng cách chuyển toàn bộ tiền lừa đảo được lên một sàn giao dịch điện tử. Sau đó, chúng chuyển ngược trở lại các tài khoản ngân hàng của mình rồi rút ra tiền mặt.

Bằng thủ đoạn kể trên, từ tháng 10/2019 đến nay nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt được 46 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở nhiều địa phương trong cả nước.

Được biết, nạn nhân phần lớn là người lớn tuổi từ khoảng 45 - 50 tuổi trở lên và ít am hiểu công nghệ. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng máy tính cá nhân để “rửa tiền” bằng các lệnh giao dịch điện tử ở các quán internet.

Hà Oai