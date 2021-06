Nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ Hà Nội ngoài trời hôm nay có nơi lên tới 82 độ C

Hà Nội đang trải qua ngày nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ ngoài trời ở một số bề mặt có thể lên tới trên 60 độ C, có nơi lên tới 82 độ C. Bạn có biết đó là điểm nào không?

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Nội hôm nay có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ, trời hanh khô.

Trao đổi với PV Infonet, anh Lê Đắc Hiền, Giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, anh đã tiến hành đo thực nghiệm nhiệt độ một số bề mặt ở một số khu vực tại Hà Nội như ngã tư Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu giấy, lúc 12h30 hôm nay (20/6), ngày được coi là nóng kỷ lục.

Tiến hành khảo sát, anh Hiền dùng dụng cụ đơn giản là máy đo nhiệt độ để đo bề mặt tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời tại thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Kết quả thu được khá thú vị:

Bề mặt đường bê tông và đường nhựa Asphalt có nhiệt độ chênh lệch tới 10 độ C. Đó là lí do vì sao đi trên đường nhựa bạn sẽ cảm thấy nóng hơn so với trên bề mặt đường bê tông xi măng.

Hình ảnh máy đo nhiệt độ tại bề mặt đường nhựa Asphalt là 70°C

Hình ảnh máy đo nhiệt độ trên bề mặt đường bê tông xi măng là 60°C

Còn tại bề mặt thảm cỏ tự nhiên là 43°C

Tuy nhiên, tại bề mặt thảm cỏ nhân tạo, máy đo nhiệt độ thể hiện con số 82°C.

Cùng là thảm cỏ có màu xanh mát mắt, vậy nhưng thảm cỏ tự nhiên có nhiệt độ là 43°C còn thảm cỏ nhân tạo nhiệt độ cao gần gấp đôi, lên tới 82°C.

Như vậy có thể thấy thảm cỏ nhân tạo chỉ đánh lừa cảm giác của chúng ta mà thôi, thực ra nhiệt độ còn nóng hơn rất nhiều so với cả đường nhựa hay sân bê tông.

Vì thế, hãy tích cực trồng thật nhiều cây xanh, thảm cỏ để giúp điều hòa không khí.

Bề mặt yên xe máy 82°C

Còn đây là bề mặt yên xe máy khi để ngoài trời được máy đo thể hiện con số 82°C. Nếu không thể có chỗ để xe tránh nắng, tốt nhất trước khi ngồi lên yên xe này, bạn cần tìm một chiếc khăn ướt để làm dịu nhiệt độ của yên xe, tránh để nhiệt độ cao của yên xe máy làm ảnh hưởng tới sức khỏe nhé.

Tiếp theo, anh Hiền tiến hành đo nhiệt độ bề mặt nắp capo của ô tô màu đen và trắng cùng địa điểm và cùng thời gian chịu nắng trong ngày. Kết quả cho thấy, nhiệt độ bề mặt nắp capo của ô tô sơn màu đen cao hơn nhiệt độ bề mặt ô tô sơn màu trắng tới 32 độ C. Một sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn liên quan tới màu sắc.

Bề mặt nắp capo ô tô sơn màu trắng: 59°C

Bề mặt nắp capo ô tô sơn màu đen 87°C

Theo lý giải của anh Hiền, sở dĩ xe màu sáng có nhiệt độ thấp hơn bởi màu sáng phản quang tốt nên ít hấp thụ nhiệt hơn xe có màu tối. Vì thế, vị giảng viên trẻ đưa ra lời khuyên cho các chủ phương tiện, nếu đồ dùng có bề mặt tối màu có đặc tính hấp thụ nhiệt cao thì cần phải có biện pháp che chắn khi để ngoài trời lâu.

Bề mặt vỉa hè lát gạch ngay sát đường nhựa là 61°C

Bề mặt vỉa hè lát gạch không nung là 59°C

Ngay cả khi tiến hành đo nhiệt độ bề mặt vỉa hè sát đường giao thông, nhiệt độ thu được cũng lên tới 59°C đối với vỉa hè lát gạch không nung và 61°C với vỉa hè lát gạch đỏ.

Sau khi không quản nắng nóng để trực tiếp tiến hành đo thực nghiệm nhiệt độ tại nhiều bề mặt đồ vật ngoài trời ở Hà Nội trong ngày hôm nay và đã thu về những con số bất ngờ như vậy, anh Lê Đắc Hiền chia sẻ kinh nghiệm và khuyến cáo tới cộng đồng: Dưới ánh nắng trực tiếp như vậy, người dân ra đường rất dễ bị sốc nhiệt, say nắng say nóng, đặc biệt là những người cao tuổi và trẻ em.

Vì thế trong thời điểm nắng nóng cao điểm, người dân hãy tuân thủ khuyến cáo không nên ra đường, nhất là khoảng thời gian từ 10h tới 17h, đây là thời điểm tia cực tím hoạt động mạnh nhất, nhiệt độ ngoài trời lên rất cao. Nếu phải ra ngoài thì cần mặc quần áo bảo hộ đầy đủ, đeo kính mát, và cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Theo dự báo thời tiết, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37- 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 19 giờ. Dự kiến tới hết ngày 21/6 nắng nóng mới bắt đầu chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ sau những cơn mưa rào trên diện rộng.

