Hà Tĩnh: Chủ đầu tư, đơn vị thi công nói gì về sự cố cột điện đổ làm chết người?

Người dân tập trung tại hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, một cây cột điện đã bị đổ nằm dọc bên đường, có biểu hiện cong vênh đang được giữ nguyên vị trí. Phần móng chân cột bị vỡ làm đôi khiến cột điện bị bật gốc gây tai nạn chết người.

Ở bên cạnh, một số hố khác cũng đã được đổ bê tông sẵn, chỉ việc cẩu cột điện thả vào. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, thành đế được làm rất mỏng, có chỗ chỉ khoảng 5cm.

Phản ánh với PV, ông Nguyễn Văn Cường (người dân thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) bức xúc cho rằng, sau khi đào móng cột thì gặp mưa nên chân hố đọng nước, tuy nhiên đơn vị thi công không múc nước đổ đi mà trộn bê tông khô rồi đổ xuống.

Bê tông vỡ vụn khi dùng tay bóp nhẹ.

Để chứng minh cho việc bê tông không đảm bảo chất lượng, ông Cường dùng tay cấu vào hố móng, một mảng bê tông liền bị vỡ vụn ra: “Nếu không cho đào các cột lên kiểm tra lại, chúng tôi sẽ không đồng ý cho treo dây điện nữa. Lỡ mai kia gió bão gây chết người dân thì ai chịu trách nhiệm?”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lợi, trưởng thôn Liên Phú cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra thì tôi mới nhận được thông báo. Khi tôi tới hiện trường thì họ đã đưa nạn nhân đi bệnh viện rồi. Nhiều người dân có thắc mắc là tại sao thôn không giám sát thi công. Tuy nhiên, khi về triển khai dự án họ cũng không nói, trúng thầu họ cũng không thông qua thôn nên không biết ai là chủ đầu tư và đơn vị thi công cả”.

Ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (đơn vị chủ đầu tư) thông tin: "Dự án xây lắp điện thắp sáng cho người dân tại thôn Liên Phú do UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư, tổng chi phí 1,2 tỷ đồng. Dự án do Công ty Hồng Phúc (có trụ sở tại đường 26/3) thi công sau khi trúng thầu. Trong quá trình triển khai, không may xảy ra sự cố gây chết người nên đơn vị thi công phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc không đảm bảo an toàn trong lao động".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, sau khi sự cố xảy ra, xã đã chỉ đạo đơn vị thi công thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân. Lãnh đạo UBND xã cũng đã đến chia buồn cùng gia đình.

Ông Dy cho biết thêm, hiện nay Công an đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; về chất lượng công trình, cơ quan chuyên môn cũng đang làm xét nghiệm vật liệu để có kết luận cuối cùng.

Khu vực cột điện đổ xuống gây chết người.



Như Infonet Như Infonet đã thông tin , vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng 3/5, tại khu đất quy hoạch thuộc xóm Liên Phú, xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh), anh Phan Văn Ph. (33 tuổi), trú tại xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà) cùng 1 nhóm thợ đang thi công treo dây điện vào cột thì không may cột đổ, khiến người này rơi xuống đất tử vong. Cùng ngày 3/5, trao đổi với PV Infonet về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Trần Xuân Thông, Giám đốc điện lực TP Hà Tĩnh nhận định khả năng là do móng cốt bê tông đang non, đơn vị thi công... hơi ẩu.

Trần Hoàn