80% phương tiện bị buộc dừng mà không có lỗi

Do có mâu thuẫn với con trai, bà Phạm Thị Hường (SN 1953, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã nhẫn tâm sát hại cháu nội của mình. Sáng nay, TAND tỉnh Nghệ An đưa bị cáo ra xét xử tội 'Giết người'.