Quảng Nam: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật ghe 5 thanh niên mất tích

Liên quan đến vụ lật ghe trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) xảy ra ngày hôm qua (8/5), bước đầu cơ quan chức năng xác định do chiếc ghe nhỏ nhưng chở đông người, khi ghe đến giữa dòng sông thì bị lật làm 5 người mất tích.

Sáng 9/5, tàu thuyền tiếp tục được huy động tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại

Sáng 9/5, liên quan đến vụ lật ghe làm 2 người chết, 3 người mất tích ở sông Thu Bồn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ tối hôm qua (8/5) đến sáng nay (9/5), lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng tích cực kiểm tra, phối hợp với người dân rà soát dọc sông Thu Bồn. Đội ngũ thợ lặn cũng tiến hành thả các phương tiện và lưới câu để rà. Vì nước rất sâu, chảy xiết và hôm qua trời tối nên sử dụng thợ lặn chỉ ở một mức độ nhất định, sáng nay tiếp tục triển khai”, ông Dũng nói.

"Chúng tôi đã có nhiều giải pháp, huy động thêm nhiều lực lượng khác để triển khai đồng bộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghe nhỏ nhưng lại chở đông người. Khi 11 người lên ghe rời cồn cát để về bờ bên kia thì gặp gió lớn làm chiếc ghe bị lật khiến 5 người mất tích”, Thiếu tướng Dũng cho biết thêm.

Nhiều người dân và cơ quan chức năng tổ chức hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vụ lật ghe xảy ra vào khoảng 15h chiều 8/5, trên sông Thu Bồn. Trên ghe có 11 nam thanh niên đều trú ở xã Duy Nghĩa lên ghe rời cồn cát ở thôn Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) để về lại thôn Thuận An. Khi đến giữa sông, chiếc ghe bất ngờ chao đảo khiến tất cả rơi xuống nước. 6 người may mắn được tàu hút cát và tàu đi biển cứu sống, 5 người còn lại mất tích.

Đến khoảng 20h tối 8/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân gồm Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998), 3 người còn lại vẫn đang mất tích là Võ Hùng Tâm (SN 2000), Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993) và Lê Văn Hòa (SN 1987) là người lái ghe, tất cả cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa.

Tàu của người dân được huy động hỗ trợ tìm người mất tích

Cầu Cửa Đại

Sơn Tùng