Tai nạn thảm khốc 6 người chết ở Gia Lai: Xe tải chở 9 người, vượt quy định 350%

Chiếc xe tải gặp tai nạn thảm khốc trong đêm tại Gia Lai khiến 9 người thương vong chỉ cho phép chở 2 người, tuy nhiên trên xe chở 9 người, vượt 350% so với quy định.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 9 người thương vong.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai về vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Đắk Đoa xảy ra lúc 1h sáng nay (9/2), chiếc xe ô tô 81C-111.25 sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, hạn sử dụng đến năm 2039; số người cho phép chở là 2 người (vì chỉ có 2 chỗ ngồi).

Tuy nhiên, khi vụ tai nạn xảy ra, trên cabin chiếc xe này lại chở 9 người, vượt 350% so với quy định khiến hậu quả của vụ tai nạn rất thảm khốc (6 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương).

Được biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cử đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục CSGT làm Trưởng đoàn phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia được phân công trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng nay (09/02/2022) tại đường liên xã Đak Sơmei – Hà Đông (huyện Đak Đoa), chiếc xe ô tô tải chở củ mì mang BKS 81C – 111.25 do ông Huỳnh Đức Nguyên (sinh năm 1983, thường trú tại thành phố Pleiku) điều khiển đang đi theo hướng xã Hà Đông ra quốc lộ 19D thì bất ngờ bị lao xuống vực, lúc này trên xe có 9 người.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, những người này chủ yếu ở huyện Mang Giang (Gia Lai) và là công nhân đi nhổ mì thuê.

Hiện thi thể của các nạn nhân tử vong đã được bàn giao về cho gia đình lo mai táng, còn 3 nạn nhân bị thương gồm: Guêm (sinh năm 1999, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng), Gun (sinh năm 1991, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng), Nguyễn Tấn Vinh (thường trú tại thôn 1, Ayun) cùng trú tại huyện Mang Yang. Sức khỏe 3 người bị thương hiện đã ổn định, 2 người đang điều trị tại bệnh viện, còn 1 người đã xin về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

