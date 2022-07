Nam thanh niên phóng xe máy bỏ chạy sau khi tông 2 chiến sĩ CSGT bị thương

Nam thanh niên 17 tuổi đang bị cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ về hành vi 'chống người thi hành công vụ' do đã điều khiển xe máy gây tai nạn làm 2 chiến sĩ CSGT bị thương.

Sáng 12/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ hành vi của Hoàng T. (17 tuổi, trú tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang) về hành vi điều khiển xe máy lao thẳng vào 2 cán bộ Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Tuyên TP Quang làm một người bị thương.

Nam thanh niên 17 tuổi gây tai nạn rồi bỏ chạy đã bị cơ quan công an triệu tập.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 20h30 ngày 9/7, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Tuyên Quang làm nhiệm vụ tại đường Bình Thuận (thuộc Tổ 7, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) thì phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, liền ra tín hiệu dừng xe đối với xe mô tô biển số 22B1-714.72 do Hoàng T. điều khiển.

Lúc này, T. không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà liều lĩnh điều khiển xe đâm thẳng vào 2 cán bộ cảnh sát giao thông là Đại úy Bùi Thanh Tùng và Thiếu úy Mai Thế Nam để bỏ chạy.

Cú tông khiến Thiếu úy Nam bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Công an tỉnh. Thống kê thiệt hại về tài sản, một máy đo nồng độ cồn, một máy camera cầm tay của tổ công tác và xe máy của T. bị hư hỏng.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận do không có bằng lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô nên lo sợ bị lực lượng chức năng xử lý.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, hành vi của T. có dấu hiệu của tội "Chống người thi hành công vụ" được quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Sông Yên