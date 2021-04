Nghệ An: Mặt đường 'nhão choẹt', người dân khiếp vía vì bánh xe bị bám dính

Tình trạng nhựa đường bị tan chảy, xe cuốn bong tróc từng mảng trên tuyến quốc lộ 7B, đoạn qua địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 7B đi qua các xóm 2,3,4,7 (xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị loang lổ do lớp nhựa trải bên trên chảy ra thành từng mảng. Nhiều phương tiện lưu thông bị dính nhựa đường trên bánh xe, gây khó khăn cho việc đi lại.

Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 7B qua địa bàn xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) bị chảy nhựa.

Một số người dân xóm 2, 4 (xã Thanh Phong) cho biết, đoạn đường họ (đơn vị thi công) làm xong được khoảng hơn 2 tháng rồi, mấy hôm nay do nhựa đường bị chảy ra nên nhiều xe máy, ô tô đi qua bị nhựa cuốn vào bánh, rất nguy hiểm.

Mặt đường chảy nhựa khiến người dân, các phương tiện đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngày 22/4, ông Trịnh Xuân Thị, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương) thông tin, đoạn đường này đơn vị thi công xong trong Tết. Một tuần trở lại đây, nhiều đoạn nhựa đường bị nổi lên, mỗi khi xe ô tô đi qua thì bị kéo, cuốn bong tróc từng mảng, còn xe máy đi thì bị nhựa dính, bắn lên.

Sau khi phát hiện, đơn vị thi công đã cho khắc phục, tạm thời dùng cát rải lên những đoạn đường bị chảy nhựa. Tuy nhiên, mỗi khi có nhiều phương tiện lưu thông qua thì cát, bụi bay mù mịt khiến môi trường bị ô nhiễm.

Đơn vị thi công đã cho rải cát để khắc phục tạm thời những đoạn bị chảy nhựa.

Qua tìm hiểu của PV, các hạng mục sửa chữa nền, mặt đường từ Km41 đến Km47, trên tuyến quốc lộ 7B do Công ty đầu tư 369 đảm nhiệm thi công, nguồn vốn khoảng 6 tỉ đồng từ quỹ bảo trì đường bộ do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư.

Một cán bộ kỹ thuật Công ty đầu tư 369 (trụ sở tại TP Vinh, đơn vị đảm nhiệm thi công) lý giải: "Do thời điểm mới làm, trời lạnh tưới nhiều nhựa nên khi trời nắng lên nó bị chảy. Hiện công ty đang tiến hành xử lý, khắc phục".

Nhựa đường chảy ra, bong tróc cả cục lớn, dính vào bánh xe bị cuốn đi, để lại mặt đường lỗ chỗ, ổ gà chi chít.

Nhựa chảy nhão choẹt, đường trơn trượt, vô cùng nguy hiểm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Quốc Trường, Phó Giám đốc Ban quản lý vốn sự nghiệp kinh tế giao thông (thuộc Sở GTVT Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục. Do nhựa rải không đều và nhiều quá nên khi trời nắng lên bị chảy ra; đoạn đường này chưa được nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao”.

Việt Hòa