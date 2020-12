Lâm Đồng: Triệu tập thanh niên chạy xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô

Hình ảnh thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô trên tuyến QL20. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, ngày 9/12 trên MXH lan truyền nhanh chóng đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 1 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm liên tục “đánh võng” và tạt trước đầu xe ô tô trên tuyến QL20 đoạn gần chân đèo prenn, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Không dừng lại ở đó, thanh niên này tiếp tục chạy cả vào đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, (phần làn đường dành riêng cho ô tô) với tốc độ chậm, cố tình gây cản trở các phương tiện ô tô đang di chuyển.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo đội CSGT khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Đến chiều 11/12, Đội CSGT Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an phường 2, Công an phường 4, TP Đà Lạt triệu tập N.Q.T. S (SN 1993, TP Đà Lạt), là thanh niên xuất hiện trong đoạn clip để làm rõ hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, tạt ngang qua hàng loạt đầu xe ô tô.

Tại cơ quan chức năng, N.Q.T.S khai nhận, là người điều khiển xe máy BKS 49B1-916.61, chiếc xe này được S. thuê để đi huyện Đức Trọng chơi. Khoảng 16h ngày 9/12, trên đường về S. đã thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng trước hàng loạt xe ô tô đoạn QL20 và Cao tốc Liên Khương – Đà Lạt.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Linh