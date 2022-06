Khi nào CSGT được dừng xe trên đường làng?

Cảnh sát giao thông (CSGT) được tuần tra, cắm chốt tại một điểm trong tuyến đường làng, đường xã để kịp thời xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hỏi:

Hôm trước tôi về quê, thấy có tổ công tác CSGT chốt trực, dừng xe ngay trên đường liên xã. Tôi cứ tưởng đường xã thì thẩm quyền xử phạt thuộc về công an xã? Vậy trường hợp nào CSGT được làm nhiệm vụ trên đường làng, đường xã?

Đỗ Văn Bí (Cao Lộc, Lạng Sơn)

Ảnh minh họa.

Thiếu tá Tạ Việt Tiệp (Phó Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) trả lời:

Thông tư số 65 năm 2020 của Bộ Công an quy định về phân cấp tuần tra đã quy định rõ việc bố trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cục CSGT; Công an tỉnh, thành phố; Công an các huyện.

Theo đó, CSGT cấp huyện bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông thuộc địa giới hành chính vùng như các tuyến đường tỉnh, đường xã, đường chuyên dùng, đường đô thị.

Căn cứ vào Thông tư 65, lực lượng CSGT cấp huyện đều được tuần tra kiểm soát, cũng như xử lý vi phạm tại các tuyến đường xã, đường làng thuộc địa giới hành chính quản lý.

Tuy nhiên, quá trình làm nhiệm vụ đều phải có kế hoạch cụ thể được lãnh đạo đường tuần tra đường làng, xã theo kế hoạch.

Đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nguyên tắc là tai nạn giao thông xảy ra ở đâu, địa bàn tuần tra của lực lượng CSGT tuần tra, xử lý vi phạm ở đó.

Như vậy, căn cứ vào kế hoạch được phân công, lực lượng CSGT được tuần tra, cũng như cắm chốt tại một điểm trong tuyến đường làng, đường xã để kịp thời xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo baogiaothong.vn