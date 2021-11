3 xe máy va chạm mạnh, 3 người tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) trong đêm 7/11 khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 học sinh trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sáng 8/11, Công an huyện Kỳ Sơn vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Mường Xén khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h45 ngày 7/11 trên quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trong đêm tối, 2 chiếc máy Cub do 3 em học sinh điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ 7A thì bất ngờ va chạm với 1 chiếc xe gắn máy (chưa rõ danh tính người điều khiển).

Cú va chạm khiến cả 4 nạn nhân ngã ra đường, va chạm mạnh vào lan can. Vụ việc nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Thầy Lê Văn Tảo - Hiệu trưởng trường THPT Kỳ Sơn cho biết, 3 trong 4 nạn nhân gặp nạn là học sinh tại trường, hiện đang học lớp 10 và 11. Danh tính 2 em tử vong là C.B.M (SN 2005), M.V.H (SN 2006); còn em M.V.H (học sinh lớp 11) bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn.

“Sau khi cơ quan công an hoàn tất khám nghiệm, thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương. Đại diện nhà trường cũng đã đến để động viên, thăm hỏi em học sinh đang được điều trị tại bệnh viện và hỗ trợ cho các gia đình có học sinh gặp nạn”, thầy Tảo cho biết thêm.

Bảo Trâm