Đề xuất 2 thuỷ điện trên sông Hồng: Bộ Xây dựng nêu loạt yêu cầu cần bổ sung

Ngày 14/4, Bộ Xây dựng vừa có ý kiến gửi Bộ Công Thương về việc bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ của hai dự án thủy điện này cần hoàn thiện nhiều nội dung để có cơ sở đánh giá và xem xét việc bổ sung quy hoạch thủy điện.

Dự án thủy điện Thái Niên có quy mô công suất 75MW với 4 tổ máy, mực nước dâng bình thường 74m. Dự án thủy điện Bảo Hà có quy mô công suất 75MW với 4 tổ máy, mực nước dâng bình thường 63m.

Thủy điện Hòa Bình. (Ảnh minh họa: Hoàng Hà)

Bộ Xây dựng cho rằng, cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan của 2 dự án nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định. Đồng thời, cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du của dự án.

Bộ Xây dựng cũng đánh giá hồ sơ cần bổ sung các bản vẽ thiết kế phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực (trạm biến áp và hệ thống cột điện lưới điện đấu nối), nhà quản lý vận hành, hệ thống công trình phụ trợ và thuyết minh các nội dung về đầu tư xây dựng của dự án.

Những nội dung đề xuất tại hồ sơ bổ sung quy hoạch đối với các hạng mục công trình: Hệ thống đập thủy điện, âu tàu, nhà máy thủy điện,... cần được nghiên cứu, thiết kế căn cứ vào các số liệu điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn đáp ứng đủ cơ sở để đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn công trình hồ, đập. Đồng thời, phương án thiết kế hồ, đập thủy điện cần được các cơ quan, đơn vị liên quan của dự án chấp thuận theo quy định.

Đối với đề xuất quy mô công suất dự án thủy điện Thái Niên (75MW), dự án thủy điện Bảo Hà (75MW), Bộ Xây dựng cho rằng cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

"Để đảm bảo tính pháp lý của đề xuất bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà, hồ sơ bổ sung quy hoạch cần được rà soát, cập nhật cụ thể nội dung đánh giá tác động đến môi trường, tích trữ và điều tiết nguồn nước tưới tiêu cho khu vực hạ lưu sông Hồng, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân hạ du của dự án", Bộ Xây dựng góp ý.

Trước đó, tháng 9/2022 Bộ Công Thương trả lời đề nghị của Lào Cai về xem xét cho chủ trương nghiên cứu tiềm năng thủy điện trên sông Hồng thuộc địa phận tỉnh này (xem thêm tại đây)

Năm 2016, Công ty TNHH Xuân Thiện, thành viên Tập đoàn Thái Group (trước là Tập đoàn Xuân Thành) cũng từng đề xuất làm nhiều phần, trong đó có 6 nhà máy thủy điện nhỏ trên sông Hồng.

Theo hồ sơ bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 1148/BCT-ĐL ngày 6/3/2023 của Bộ Công Thương thì dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà thuộc cùng một bậc thang thủy điện trên sông Hồng. Dự án thủy điện Thái Niên được đề xuất đầu tư xây dựng tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng và dự án thủy điện Bảo Hà được đề xuất đầu tư xây dựng tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trong quá trình thẩm định quy hoạch các dự án thủy điện, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, NN-PTNT, GTVT, KH-ĐT, VH-TT&DL, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Các nội dung quan tâm chính ở dự án là phạm vi ảnh hưởng tương đối lớn đến đất đai, môi trường và xã hội; việc khảo sát, thống kê về đất đai, dân cư, môi trường, các công trình hạ tầng còn sơ bộ (chủ yếu dựa trên các tài liệu hiện có và cần tiếp tục nghiên cứu).

Lương Bằng