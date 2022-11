Cuối năm, Nghệ An liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép

Ngày 15/11, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự này bắt đầu từ 7h30’ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 05/02/2023 với sự tham gia của toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An sẽ chủ động tấn công trấn áp quyết liệt các tội phạm liên quan đến loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”, đòi nợ thuê; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Đồng thời tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, phòng, chống cháy, nổ, không để tình hình pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.