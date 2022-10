Hải Phòng: Nghi án người đàn ông sát hại bạn gái bằng súng

Trước đó, chiều 24/10, Công an xã An Đồng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người tử vong. Nạn nhân là chị L.T.L.D. (SN 1993) nghi bị bắn vào đầu.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Khi đó, bà H.T.T.H. (SN 1961, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H. (SN 1985, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) thì phát hiện L.T.L.D. (SN 1993, bạn gái của T.H.H.) tử vong trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh. Trên đầu chị D. có một vết thương, nghi bị bắn.

Ngay sau đó, người thân nạn nhân liền báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định T.H.H. đã từng có vợ. Nạn nhân D. có quan hệ tình cảm với T.H.H. Cơ quan điều tra nghi vấn H. nổ súng sát hại nạn nhân D.

Sông Yên